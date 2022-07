« Virgin River », aura-t-il une saison 5 sur Netflix ?

La quatrième saison de « Virgin River »également connu sous le nom de « Un endroit pour rêver », est créé juste le mercredi 20 juillet 2022 sur Netflix. Bien que les nouveaux épisodes aient résolu certaines questions de l’épisode précédent, ils ont laissé d’autres mystères. Y aura-t-il donc une cinquième saison ?

Dans les premiers chapitres de la série mettant en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson, l’histoire de Mel Monroe est racontée, une infirmière qui décide de déménager dans la ville du même nom après la mort de son mari et de son fils. Là, elle tombe amoureuse de Jack, qui après avoir été abattu à la fin de la deuxième saison, récupère, mais n’a aucun souvenir de son agresseur.

Alors que la troisième saison s’est terminée avec Mel ne sachant pas qui est le père de son enfant, avec Dan Brady arrêté pour la tentative de meurtre de Jack, et avec Hope oscillant entre la vie et la mort. Dans les nouveaux épisodes de « Un endroit pour rêver», Mel confronte sa nouvelle réalité, le passé de Jack met son avenir en danger, et de nouveaux visages s’installent et secouent les eaux dans Rivière Vierge.

« VIRGIN RIVER », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. En septembre 2021, Netflix a renouvelé la fiction développée par Sue Tenney pour un quatrième et cinquième opus, par conséquent, l’histoire d’amour de Mel et Jack se poursuivra dans un nouveau lot de chapitres, comme celui du reste des personnages.

La production de la cinquième saison de « Un endroit pour rêver » a commencé le 18 juillet 2022 à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, comme annoncé sur la page Instagram de la série, et What’s on Netflix a rapporté que le tournage devrait se terminer le 10 novembre.

Bien que le nouvel opus n’ait pas encore de date de sortie officielle en Netflix Les douze nouveaux épisodes devraient arriver sur la plateforme de streaming à la mi-2023, et pourraient même arriver dans les premiers mois de cette année-là.

À la fin de la quatrième saison de « Rivière Vierge » Jack prend une décision importante, Mel a du mal à annoncer la nouvelle, Doc est dépassé et Preacher rencontre une amie de Paige.

De plus, Charmaine fait une révélation choquante qui pourrait changer les choses pour Jack, et le petit-fils de Doc, Denny, avoue à Lizzie pourquoi il insiste pour garder une distance entre eux. Que va-t-il se passer dans les prochains chapitres ?