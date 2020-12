Virgin River aura la troisième saison sur Netflix

Ce vendredi 18 décembre, Netflix a annoncé que Virgin River aura une troisième saison sur la plateforme. Jack Sheridan et Melinda Monroe ils reviendront pour de nouvelles histoires pleines d’amour, de joie et de nouveaux défis.

La nouvelle a été confirmée par une vidéo publiée sur le Twitter officiel de Netflix Queue dans lequel Alexandra Breckenridge et Martin Henderson Ils ont parlé aux fans en leur donnant la bonne nouvelle.

Virgin River, également connu sous le nom de A Place To Dream, est une série originale de Netflix. Il a été créé en 2019 par Sue Tenney et met en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson. C’est l’une des productions préférées des utilisateurs du service de streaming et en novembre, c’était l’une des 10 séries les plus regardées sur la plateforme dans le monde.

Scène de Virgin River – Source: IMDb



« Bonjour à tous. Nous voulions juste vous dire un immense merci, du fond du cœur, d’avoir fait de Virgin River la saison 2 un si grand succès. Et pour cette raison … »a déclaré Martin Henderson (Jack). « La troisième saison a été reprise par Netflix! »ajouta Alexandra (Melinda).

Que se passera-t-il dans la troisième saison de Virgin River?

Dans cette troisième saison, des réponses seront apportées à des questions telles que ce qui arrivera à Jack après avoir été abattu, si Preacher déménagera finalement à San Francisco ou non et nous découvrirons les nouvelles que Doc a reçues. Et clairement, tout ce qui va se passer avec Pagie / Michelle.

De plus, deux nouveaux personnages seront ajoutés à l’intrigue. Brie Sheridan, la sœur de Jack, jouée par l’actrice Zibby Allen; et Tara Anderson, la fille de Lily, qui sera jouée par Stacey Farber.

Quand la troisième saison de Virgin River est-elle diffusée sur Netflix?

Pour le moment, Netflix n’a pas annoncé de date de sortie possible, mais il devrait arriver à l’écran à la fin de 2021.