« Virgin River », aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de « Rivière vierge »(« Un endroit pour rêver », en espagnol), la série de Netflix Basé sur les romans homonymes de Robyn Carr, il vient de sortir le vendredi 27 novembre 2020, mais les fans de fiction demandent déjà un troisième opus.

Dans les nouveaux épisodes, Mel et Jack essaieront de rester séparés, en raison de la grossesse de Charmaine. Mais même s’il essaie de fonder une famille avec son ancien partenaire, il est toujours amoureux de Melina, donc le drame fait définitivement partie de cette saison.

Outre Alexandra Breckenridge et Martin, les acteurs Colin Lawrence, Jenny Cooper, Annette O’Toole, Tim Matheson, Ben Hollingsworth, Daniel Gillies et Nicola Cavendish sont également de retour pour le nouvel opus de “ Un endroit pour rêver ».

Bande-annonce de la saison 2 de « Virgin River » | Un endroit pour rêver

« VIRGIN RIVER » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Jusqu’au moment Netflix aucune annonce n’a été faite sur l’avenir de la série, mais apparemment dans le dernier chapitre de la deuxième saison, l’histoire de Mel et Jack n’est pas encore terminée, donc un troisième opus est presque certain.

Selon « Quoi de neuf sur Netflix », le nouveau lot d’épisodes de « Rivière vierge«Il n’est pas seulement en développement mais devait entrer en production d’août 2020 à décembre de cette année.

La preuve en est que les protagonistes de la série Netflix ils ont posté un clip pour dire que la nouvelle saison «serait lancée dans 7 jours». Si la vidéo a effectivement été tournée sept jours auparavant, ils étaient toujours sur le plateau. Mais ce n’est que spéculation.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse du géant du streaming, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent contribuer au renouvellement ou à l’annulation d’une série.

Le deuxième volet a laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une troisième saison de « Un endroit pour rêver». Jack survivra-t-il? Qu’arrivera-t-il à Hope et Doc? Qu’arrivera-t-il à Preacher et Paige? sont certains d’entre eux.

Mel sauvera-t-il Jack dans la troisième saison de « Virgin River »? (Photo: Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE «VIRGIN RIVER»?

Oui Netflix renouveler « Rivière vierge«Pour une troisième saison, il est fort probable que les nouveaux épisodes soient diffusés en première sur la plateforme de streaming à la fin de 2021.

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « VIRGIN RIVER »

Nouveaux départs. Jack demande de l’aide à Mel lorsque Charmaine a des complications avec sa grossesse. Hope veut que Doc garde leur relation secrète. Pris par surprise. Les choses ne vont pas bien avec Charmaine chez Hope, malgré la bonne volonté de Mel. Quelqu’un du passé de Paige revient, et les choses deviennent vite incontrôlables. Le matin suivant. Mel essaie de faire en sorte qu’une Charmaine réticente reste hydratée, tout en pensant à sa propre situation avec Jack. Calvin offre un emploi à Brady. Rumeurs. Le pique-nique annuel du village est là, et les compétitions amicales, les bagarres entre couples … et beaucoup de ragots sur Mel abondent. je ne peux pas lacher. Les souvenirs de la guerre hantent Jack lorsqu’il renoue avec ses amis de l’armée. Mel essaie de gérer un conflit avec sa belle-sœur. Choses du passé. L’anniversaire de la mort de Mark approche et Mel ne sait pas comment l’honorer. Jack, stressé, prend de mauvaises décisions. Hope s’excuse avec une tarte. Moment crucial. Lorsque la police trouve un cadavre dans les bois, Preacher s’inquiète des possibilités. Charmaine et Jack préparent un plan de naissance avec Mel. Angles morts. Alors que Jack aide Mike à obtenir des informations sur Calvin, Mel et Doc enquêtent sur une série de cas d’intoxication alimentaire. Hope découvre un secret. Les dangers. Mel cherche désespérément Jack, qui apprend de terribles nouvelles. Jamie fait de Preacher une offre d’emploi intéressante. Hope doute de la loyauté de Doc. Au-delà de ce que j’imaginais. Mel parle à Brady pour en savoir plus sur Spencer. Hope répond à la question de Doc. La prédicatrice prend une décision qui va changer sa vie.

EN SAVOIR PLUS SUR LA SÉRIE NETFLIX