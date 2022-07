Virgin River : à quand la première de la saison 5 sur Netflix ?

Netflix

La quatrième saison de Virgin River est arrivée sur Netflix et fait déjà partie des plus populaires du catalogue, mais les fans l’ont déjà vue et s’interrogent sur sa suite. Quand les prochains chapitres seront-ils disponibles ?

©NetflixVirgin River: quand est la première de la saison 5 sur Netflix.

Rivière Vierge C’est l’un des titres qui a le plus augmenté sa popularité ces dernières années et à partir de cette semaine, vous pouvez déjà profiter de sa quatrième saison sur le service de streaming Netflix. Avec une seule journée au catalogue, elle fait déjà partie des séries les plus regardées au monde et se positionnera sûrement au top avec le temps, mais les fans veulent déjà savoir quand arriveront les prochains chapitres.

Dans cette partie de l’histoire, Mél commence à ne pas savoir si son bébé appartient à son défunt mari, Mark, ou Jack, mais maintient un sentiment d’optimisme. Elle voulait être mère depuis des années et maintenant son rêve est sur le point de devenir réalité, alors Jack décide de la soutenir avec beaucoup d’enthousiasme, bien qu’il soit toujours tourmenté par la question de la paternité. Comme si cela ne suffisait pas, un médecin très séduisant apparaît, libre et désireux de fonder une famille.

Une bonne nouvelle pour les amoureux du programme basé sur le roman homonyme de Robyn Carr, c’est qu’avant le quatrième volet, il avait déjà été confirmé qu’il aurait une saison 5. Cela s’est produit après que la plateforme ait noté ses chiffres d’audience élevés dans le monde entier, mais en particulier aux États-Unis, où le compteur Nielsen a indiqué qu’il était en tête du Top 10 pendant plusieurs semaines. Un fait qui se répétera sûrement cette année.

Il y a quelques jours à peine, le compte officiel de la série a publié une photo des acteurs lisant pour la première fois le scénario du prochain épisode : « Notre casting sur un tableau de lecture pour la SAISON 5… Oui, vous m’avez bien entendu. Nous avons déjà commencé la production de la SAISON 5 ! Rencontrez également notre charmant nouveau Show-runner Patrick Sean Smith. Nous avons hâte que vous voyiez ce que nous avons en magasin. Cependant, n’oubliez pas que la saison 4 n’est qu’à 2 jours. À bientôt!! », ils ont écrit. L’endroit Qu’y a-t-il sur Netflix Il a confirmé que le tournage avait déjà commencé.

+ Quand la saison 5 de Virgin River sort-elle

Pour le moment, Netflix Une date de première pour la saison 5 de Virgin River n’a pas été rendue officielle. Cependant, si l’on tient compte des temps de production avec les épisodes précédents et que les acteurs sont déjà de retour sur le plateau d’enregistrement, on peut attendre le prochain épisode d’épisodes pour Mai 2023.

