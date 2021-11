Virgin River 4 : le personnage qui va déstabiliser la relation de Ricky et Lizzie

Rivière vierge est l’une des séries les plus populaires actuellement dans l’immense catalogue de contenu du service de streaming Netflix, sa quatrième saison est donc très attendue. Au moment où son tournage est en cours de développement et un détail a été publié qui fait déjà parler les fans.

Le troisième lot d’épisodes a frappé la plate-forme en juillet de cette année et est rapidement devenu l’un des plus choisis par les abonnés. Ses audiences étaient importantes pour les dirigeants de l’entreprise et la bonne nouvelle n’a pas tardé à arriver, puisque il a été officiellement annoncé qu’il avait été renouvelé pour un quatrième et un cinquième versement.

+ Le personnage qui déstabilise la relation de Ricky et Lizzie

Outre la romance principale de Mel et Jack, un autre favori est celui de Ricky et Lizzie, joué par Grayson Gurnsey et Sarah Dugdale. Ils sont apparus pour la première fois dans la saison 2 et l’amour ne faisait que grandir, mais une nouvelle avancée a clairement montré qu’il pouvait y avoir des problèmes dans le couple à cause d’un personnage.

Les réseaux sociaux de fiction ont publié une vidéo dans laquelleIl a été révélé que Kai Bradbury incarnerait Denny, un jeune homme qui est le petit-fils de Vernom « Doc » Mullins.. Les réactions des fans ont été immédiates et Ils ont assuré qu’il pouvait être un élément clé de la relation en question, puisque Ricky pourrait retourner dans sa ville pour réaliser son rêve d’être un Marine et Lizzie rencontrera un nouvel amour..

Pour le moment, c’est une rumeur générée par les adeptes de la série, bien que leurs spéculations à la fin de tout puissent être vraies. La quatrième saison de Rivière vierge Il est en cours d’enregistrement pour le moment et jusqu’à présent, on ne sait pas quand arrivera un premier aperçu ni sa date de sortie.

