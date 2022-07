Virgin River 4 : des personnages qui ne reviennent pas pour une nouvelle saison sur Netflix

in

A Place to Dream est revenu sur la plateforme de streaming avec Alexandra Breckenridge et Martin Henderson. Passez en revue les personnages qui ont dit au revoir à la série et les rôles qui ont été incorporés.

©NetflixVirgin River a lancé sa quatrième saison en streaming.

La quatrième saison de Rivière Vierge Il est déjà ici! la série de Netflix Protagonisée par Alexandra Breckenridge et Martin Henderson est revenu sur la plateforme de streaming avec 12 nouveaux épisodes. Une fois de plus, l’histoire de l’infirmière qui arrive de Los Angeles dans une petite ville pour recommencer sa vie à zéro est reprise. Mais lorsqu’elle rencontre Jack, le propriétaire du seul bar du site, elle décide de donner une nouvelle chance à l’amour.

Depuis trois saisons, la fiction a montré qu’elle est l’une des meilleures propositions du catalogue pour les amoureux du genre romantique. Cependant, cette fois Mel Monroe et Jack Sheridan ils font face à de nouveaux défis, très différents de ce à quoi la production du N rouge avait habitué les téléspectateurs. C’est que la protagoniste est tombée enceinte et ne sait pas si le père du bébé est son partenaire actuel ou Marquerson ex-mari décédé il y a quelque temps.

Si vous n’avez pas encore vu les nouveaux épisodes mais que vous souhaitez revoir qui est dans le casting, vous êtes au bon endroit. Vous devez savoir qu’il y a un personnage qui a définitivement dit au revoir à Un endroit pour rêver. Il s’agit de Lilyle personnage entre les mains de Lynda Boyd que la saison dernière, elle a reçu un diagnostic de cancer et qu’elle a passé ses derniers jours à dire au revoir à ses grands amis de la ville. Le triste dénouement endeuille Virgin River, et ses habitants s’inquiètent toujours pour leurs enfants et leur petite fille Chloé, qu’elle a abandonné après avoir accouché mais qui est rentrée chez elle après une conversation inspirante avec Mel.

+ Nouveaux personnages dans Virgin River

Deux nouveaux personnages rejoignent la quatrième saison de Rivière Vierge sur Netflix. Le premier d’entre eux est Denny Coutelierpersonnifié par Kai Bradbury. En fait, il est apparu pour la première fois dans le dernier chapitre du troisième épisode, annonçant qu’il était le petit-fils perdu de Docteur (Tim Matheson), quelque chose d’étrange étant donné qu’il n’a apparemment jamais eu d’enfants. Ce n’est pas tout! a également rejoint le casting Mark Ghanime comme lui Dr Cameron Hayekle troisième médecin de la clinique municipale à rejoindre Mel et Doc. Son impact sur les habitants de Virgin River sera indéniable.

+ Personnages revenant à Virgin River

Bien que nous ne donnerons pas de spoilers, si vous devrez regarder jusqu’à la fin des épisodes pour savoir qui sont les personnages qui reviennent pour la quatrième saison de Rivière Vierge. En tout cas, nous pouvons vous dire que l’un d’eux est Espérons McCreale rôle entre les mains de Annette O’Toole. C’est que lors du tournage du troisième volet -en pleine pandémie de COVID-19- l’actrice qui donne vie au maire n’avait pas pu se rendre à Vancouver pour le tournage. Au lieu de cela, il n’a eu que quelques apparitions par le biais d’appels vidéo avec l’excuse d’être en voyage puis d’avoir un accident de voiture. Quoi qu’il en soit, elle est déjà de retour pour s’imposer à nouveau comme l’un des protagonistes de Un endroit pour rêver.

