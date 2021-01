Virgin Orbit vise désormais dimanche pour le premier vol spatial

Nous devrons attendre ce week-end pour voir Virgin Orbit faire une autre tentative pour atteindre l’espace.

La société vise désormais dimanche 17 janvier pour Launch Demo 2, sa deuxième tentative d’atteindre l’orbite avec sa fusée LauncherOne lancée par voie aérienne. (Le booster n’a pas réussi lors de son premier essai, qui a eu lieu en mai 2020.)

Si tout se passe comme prévu, l’avion porteur de Virgin Orbit, Cosmic Girl, décollera du port aérien et spatial de Mojave en Californie dimanche pendant une fenêtre de quatre heures qui s’ouvre à 13 h HNE (18 h 00 GMT; 10 h 00 heure locale en Californie) , avec LauncherOne caché sous une aile.

À une altitude d’environ 10 700 mètres (35 000 pieds), LauncherOne tombera librement et se dirigera par ses propres moyens vers l’orbite. Vous pouvez suivre l’avancement de la mission via Fil Twitter de Virgin Orbit.

Virgin Orbit envisageait mi-décembre le lancement de la démo 2, mais les complications liées à la pandémie de coronavirus en cours ont repoussé la date au 10 janvier. La semaine dernière, la société a annoncé que l’objectif avait glissé au 13 janvier. Et nous avons eu une autre mise à jour. mardi (12 janvier).

«Notre examen de l’état de préparation au lancement est terminé, notre matériel est en bon état et nos clients sont prêts. Nous suivons les dernières actions identifiées lors de notre LRR. Notre lancement est désormais ciblé sur NET [no earlier than] Dimanche 17 janvier, avec des fenêtres supplémentaires en janvier si nécessaire, « Virgin Orbit dit via Twitter mardi (12 janvier).

