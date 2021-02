Virgin Galactic vise le 13 février pour le prochain vol spatial

Vierge Galactique atteindra de nouveau l’espace le week-end prochain, si tout se passe comme prévu.

La société a annoncé aujourd’hui (1er février) qu’elle visait le 13 février pour le prochain vol d’essai de son dernier suborbital SpaceShipDeux véhicules , VSS Unity, avec d’autres opportunités disponibles en février. Ce sera le troisième vol spatial d’Unity au total et le premier à décoller du Spaceport America du Nouveau-Mexique, le centre commercial de Virgin Galactic.

Les deux précédents vols d’essai d’Unity, qui ont eu lieu en décembre 2018 et février 2019, ont décollé de Mojave Air and Space Port en Californie, près du siège de la filiale de fabrication de Virgin Galactic, The Spaceship Company.

En relation: Comment fonctionne SpaceShipTwo de Virgin Galactic (infographie)

Collection 45secondes.fr: 26,99 € chez Magazines Direct Préparez-vous à explorer les merveilles de notre incroyable univers! La « 45secondes.fr Collection » regorge d’astronomie étonnante, d’incroyables découvertes et des dernières missions des agences spatiales du monde entier. Des galaxies lointaines aux planètes, en passant par les lunes et les astéroïdes de notre propre système solaire, vous découvrirez une multitude de faits sur le cosmos et découvrirez les nouvelles technologies, télescopes et fusées en développement qui vous dévoileront encore plus de ses secrets. Voir l’offre

Ce sera la tentative numéro deux pour le vol spatial numéro trois. Unity a déjà pris une fissure le 12 décembre 2020, mais le moteur-fusée du vaisseau spatial ne s’est pas allumé comme prévu , et les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay ont fait descendre le véhicule pour un atterrissage en toute sécurité à Spaceport America.

Virgin Galactic a rapidement retracé le cause de l’abandon à une mauvaise connexion dans l’ordinateur de bord qui surveille le système de propulsion de Unity. Ce problème a été résolu et l’avion spatial à deux pilotes et six passagers est prêt à voler à nouveau, ont déclaré des représentants de la société.

Le prochain vol d’essai « intégrera tous les objectifs de test d’origine » de la tentative de décembre « , y compris l’évaluation des éléments de la cabine du client, le test de la capacité de diffusion en direct du vaisseau spatial au sol et l’évaluation des stabilisateurs horizontaux et des commandes de vol améliorés pendant le boost phase du vol, « représentants de Virgin Galactic écrit dans une mise à jour aujourd’hui .

Comme il l’a fait le 12 décembre, Unity transportera deux pilotes, aucun passager et certaines charges utiles de recherche manifestées via le programme d’opportunités de vol de la NASA, ont ajouté des représentants de la société.

SpaceShipTwo est conçu pour transporter des passagers et des expériences scientifiques lors de brefs voyages dans l’espace suborbitaire. Le vaisseau spatial décolle sous les ailes d’un avion porteur connu sous le nom de WhiteKnightTwo, puis est largué à une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres). À ce stade, le moteur-fusée de SpaceShipTwo s’enclenche, propulsant le véhicule vers l’espace suborbital.

Plus de 600 personnes ont réservé un trajet à bord du véhicule à ce jour, au prix (le plus récemment) de 250 000 dollars par siège, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic.

Il est peu probable que la mission du 13 février soit le dernier vol d’essai d’Unity. Dans un Mise à jour du 14 décembre , Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, a déclaré que les plans de test de la société impliquaient de reconduire la mission du 12 décembre, « suivi d’un autre vol d’essai qui inclura des spécialistes de mission dans la cabine. Et après ce vol, nous aurons un autre vol d’essai qui comprendra notre fondateur, Sir Richard Branson. «