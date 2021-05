Virgin Galactic tentera son prochain lancement de SpaceShipTwo samedi

Vierge Galactique prévoit de revenir dans l’espace ce week-end.

La société vise samedi 22 mai pour le troisième vol spatial avec équipage de son SpaceShipDeux avion spatial VSS Unity, conçu pour transporter des personnes et des charges utiles lors de brefs voyages dans l’espace suborbitaire.

L’unité à deux pilotes et six passagers a atteint pour la première fois la dernière frontière au cours de un vol d’essai en décembre 2018 , ensuite l’a fait à nouveau en février 2019 . Ces deux missions ont décollé de Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie, près du siège de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic.

La mission de test de samedi partira de Spaceport America au Nouveau-Mexique, plaque tournante commerciale de Virgin Galactic. Ce sera le premier vol spatial habité à partir de la Terre d’enchantement, ont déclaré des responsables de l’État.

Unity a déjà fait une tentative de vol spatial numéro trois. L’avion spatial a décollé sous les ailes de son avion porteur, VMS Eve, de Spaceport America le 12 décembre. Eve a largué Unity à une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres) comme prévu, mais le vaisseau spatial le moteur de la fusée ne s’est pas allumé correctement , et les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay ont fait descendre Unity pour un atterrissage sûr mais plus tôt que prévu sur la piste du port spatial.

Virgin Galactic a attribué le problème aux interférences électromagnétiques, qui ont provoqué un redémarrage de l’ordinateur de bord d’Unity juste au moment où le moteur de la fusée s’allumait. La société a apporté quelques modifications pour s’assurer que cela ne se reproduise plus, et tester l’efficacité de ces correctifs est un objectif clé du vol de samedi.

« Le vol intégrera également tous les objectifs de test d’origine, y compris l’évaluation des stabilisateurs horizontaux améliorés et des commandes de vol pendant la phase de poussée du vol, l’évaluation des éléments de la cabine du client et le test de la capacité de diffusion en direct du vaisseau spatial au sol », Virgin Galactic représentants écrit dans une déclaration jeudi (20 mai).

Unity réalisera également des expériences scientifiques dans le cadre du programme Flight Opportunities de la NASA, ont-ils ajouté.

Le vol de samedi fait partie de la phase finale de la campagne de test d’Unity, qui comprendra probablement plusieurs missions de test supplémentaires. Si tout se passe bien, l’avion spatial pourrait début des opérations commerciales au début de 2022 , Ont déclaré des représentants de Virgin Galactic.

Virgin Galactic est l’un des deux principaux acteurs de l’industrie du tourisme spatial suborbitaire. L’autre, Blue Origin de Jeff Bezos, se prépare à lancer son premier client payant le 20 juillet. Cette personne sera la gagnant d’une vente aux enchères , qui se terminera le 12 juin. La principale offre pour le siège était de 2,8 millions de dollars jeudi après-midi.