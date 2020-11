Virgin Galactic retarde le lancement du test SpaceShipTwo en raison de restrictions COVID

Le prochain vol de Virgin Galactic vers l’espace suborbital n’aura pas lieu dans les prochains jours après tout.

La compagnie reprogrammera le troisième vol d’essai avec équipage de son Plan spatial VSS Unity , qui avait été ciblé pour décoller du Spaceport America du Nouveau-Mexique entre le 19 et le 23 novembre, à la suite de la flambée d’infections au COVID-19 qui balayait l’État, la nation et une grande partie du monde.

« En gardant à l’esprit la santé et la sécurité des membres de notre équipe, et conformément à la récente directive du ministère de la Santé du Nouveau-Mexique, nous minimiserons au maximum nos opérations au Nouveau-Mexique. » Vierge Galactique PDG Michael Colglazier dit dans un communiqué lundi (16 novembre).

« Bien que ces nouvelles restrictions nous obligent à ajuster notre horaire de vol, nous prenons cette pause dans la foulée et serons prêts à reprendre nos procédures de contrôle en amont et à annoncer une nouvelle fenêtre de vol d’essai dès que possible », a déclaré Colglazier.

VSS Unity est le dernier né de Virgin Galactic SpaceShipDeux véhicules , un engin à six passagers et à deux pilotes conçu pour faire de brèves escapades dans l’espace suborbitaire. SpaceShipTwo décolle d’une piste sous l’aile d’un avion porteur appelé WhiteKnightTwo. À une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres), SpaceShipTwo se libère et se dirige par ses propres moyens vers l’espace suborbitaire.

Unity a atteint l’espace à deux reprises à ce jour, lors de vols d’essai en décembre 2018 et février 2019. Ces deux missions ont décollé de Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie, près du siège de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic.

Le troisième vol spatial à venir sera le premier à partir de Spaceport America , plaque tournante des opérations commerciales de l’entreprise. Ce sera le premier vol spatial habité jamais effectué depuis le Nouveau-Mexique, Colglazier dit dans une mise à jour plus tôt ce mois-ci .

Environ 600 personnes ont acheté un billet pour monter SpaceShipTwo, au prix (le plus récemment) de 250000 € par siège, Vierge Galactique les représentants ont dit. La société a suspendu la vente de billets il y a quelque temps, mais prévoit de les rouvrir l’année prochaine, après que le fondateur de Virgin Group, Richard Branson, ait volé à bord de VSS Unity. (Branson a longtemps dit qu’il voulait participer à l’un des premiers vols spatiaux de SpaceShipTwo.)

La Spaceship Company construit actuellement deux autres véhicules SpaceShipTwo, et l’un d’entre eux devrait sortir de l’usine au début de 2021, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic. Et d’autres pourraient sortir de la ligne dans un avenir relativement proche; le hangar de la société à Spaceport America peut contenir jusqu’à cinq SpaceShipTwos et deux WhiteKnightTwos simultanément.

Virgin Galactic complète également son corps de pilotes. La société a récemment embauché Jameel Janjua et Pat Moran, portant à huit le nombre total de pilotes de Virgin Galactic.