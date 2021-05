Virgin Galactic lance son premier vaisseau spatial Deux vols spatiaux au départ du Nouveau-Mexique

Vierge Galactique a lancé son premier vol spatial habité depuis son port d’attache au Nouveau-Mexique.

De la société SpaceShipDeux véhicule VSS Unity a effectué son troisième vol d’essai avec équipage dans l’espace suborbital aujourd’hui (22 mai), franchissant une nouvelle étape vers le début des opérations commerciales.

Les deux premiers vols spatiaux d’Unity ont eu lieu en Décembre 2018 et Février 2019 . Les deux missions ont décollé du Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie, près du siège de la filiale de fabrication de Virgin Galactic, The Spaceship Company.

Mais le vol d’aujourd’hui a décollé du centre commercial de Virgin Galactic, Spaceport America au Nouveau-Mexique. C’était le premier vol spatial habité à quitter le pays de l’enchantement, et le fondateur de Virgin Group, Richard Branson, était sur place pour assister à l’événement historique.

« Ravi d’être sur la piste pour regarder Vle premier vol spatial humain d’irgin Galactic depuis le majestueux Spaceport America, » Branson a écrit sur Twitter comme il a partagé une vidéo en regardant le lancement.

Unity a décollé sous l’aile de son avion porteur, VMS Eve, aujourd’hui vers 10 h 35 HAE (14 h 35 GMT; 8 h 35 heure locale au Nouveau-Mexique). Environ 50 minutes plus tard, à une altitude de 44 000 pieds (13 411 mètres), Eve a largué Unity, qui a ensuite déclenché son moteur de fusée embarqué et s’est propulsé dans l’espace suborbitaire.

Pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay a abattu l’avion spatial pour un atterrissage sur piste vers 11 h 45 HAE (15 h 45 GMT; 10 h 45 heure locale), clôture du vol suborbital. Aucune autre personne n’était à bord du Unity à six passagers aujourd’hui, bien que le véhicule transportait des charges utiles scientifiques dans le cadre du programme Flight Opportunities de la NASA.

Unity avait déjà essayé une fois d’effectuer le vol spatial numéro trois. Cette tentative, le 12 décembre 2020, a pris fin prématurément après que le moteur de l’avion spatial n’a pas réussi à tirer correctement. Virgin Galactic a attribué le problème aux interférences électromagnétiques, qui ont provoqué un redémarrage de l’ordinateur de bord d’Unity au début de la séquence d’allumage. La mise en œuvre et la validation du correctif requis ont pris du temps, repoussant considérablement la deuxième tentative.

Unity en est aux dernières étapes de sa campagne de test, mais il n’est pas encore prêt à transporter des clients payants. L’avion spatial effectuera probablement plusieurs autres vols d’essai. Si tout se passe bien, les opérations commerciales pourraient débuter début 2022, Les représentants de Virgin Galactic ont déclaré récemment .

Ce calendrier placerait Virgin Galactic derrière son principal concurrent dans le secteur du tourisme spatial suborbital, Blue Origin de Jeff Bezos. Blue Origin est mise aux enchères d’un siège pour le premier vol spatial avec équipage de son véhicule New Shepard à six passagers, qui est prévu pour le 20 juillet. Il est sûr de dire que le premier client de New Shepard sera riche; la vente aux enchères s’élevait à 2,8 millions de dollars vendredi après-midi (21 mai).

On ne sait pas combien Blue Origin facturera normalement pour un siège sur New Shepard, qui, contrairement à SpaceShipTwo, est conçu pour voler de manière autonome. Plus de 600 personnes ont réservé une course sur SpaceShipTwo, au prix (le plus récemment) de 250 000 € par siège.

Alors que SpaceShipTwo Unity de Virgin Galactic est le premier avion spatial à lancer des humains dans l’espace depuis le Nouveau-Mexique, ce n’est pas en fait le premier à atterrir dans l’État. En 1982, la navette spatiale Columbia de la NASA a atterri à White Sands Space Harbour pour mettre fin à la mission STS-3, renvoyant les astronautes de la NASA Jack Lousma et Gordon Fullerton sur Terre après un vol d’essai de huit jours, le troisième vol spatial du programme de navette.