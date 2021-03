Virgin Galactic dévoile le deuxième vaisseau spatial pilote VSS Imagine, vol d’essai prévu pour mai 2021

31 mars 2021 11:17:54 IST

Virgin Galactic a déployé son dernier vaisseau spatial mardi alors que la société envisage de reprendre les vols d’essai dans les mois à venir à son siège social dans le désert du Nouveau-Mexique. Les responsables de la société ont déclaré que ce serait probablement l’été avant que le navire – conçu et fabriqué en Californie – subisse des essais en vol plané à Spaceport America, dans le sud du Nouveau-Mexique. Cela coïncidera avec la dernière série de tests pour la génération actuelle de vaisseaux spatiaux, qui sera celle qui emmènera le milliardaire britannique et fondateur de Virgin Galactic, Sir Richard Branson, aux confins de l’espace plus tard cette année.

Le PDG Michael Colglazier a déclaré que l’ajout du nouveau navire marquait le début de Virgin Galactic ayant une flotte qui sera un jour capable de transporter des clients payants et des charges utiles scientifiques depuis les ports spatiaux du monde entier. La société vise toujours à ce que les opérations commerciales commencent l’année prochaine après des tests et quelques mois d’arrêt pour maintenance et autres mises à niveau.

Virgin Galactic a déjà atteint l’espace à deux reprises – la première fois depuis la Californie en décembre 2018. La société a célébré son deuxième vol plané réussi au-dessus de Spaceport America en juin dernier. Virgin Galactic est l’une des rares entreprises qui cherchent à tirer profit des clients intéressés par l’espace. Blue Origin de Jeff Bezos a lancé une nouvelle capsule en janvier dans le cadre d’un test dans le but de faire décoller son programme pour les touristes, les scientifiques et les astronautes professionnels.

La finition en forme de miroir du nouveau navire de Virgin Galactic est autant une question d’esthétique que de fonction. Élément clé du système de protection thermique du navire, Colglazier a déclaré qu’il avait également été choisi pour que l’engin puisse prendre l’apparence et la sensation de son environnement – que ce soit sur Terre, dans le ciel ou dans l’espace. L’autre tâche des ingénieurs était de créer une nouvelle version qui serait plus facile à fabriquer et à entretenir.

«De toute évidence, pour emmener des dizaines de milliers de personnes dans l’espace, nous avons besoin d’un certain nombre de navires. Mais il importe vraiment de savoir à quelle fréquence chacun de ces navires peut voler », a déclaré Colglazier. «Nous prévoyons au fur et à mesure que nous avancerons dans ce domaine, un délai d’exécution beaucoup plus rapide et cela nous aidera vraiment à développer l’entreprise.»

Premièrement, Virgin Galactic a besoin d’une approbation réglementaire pour la génération actuelle, ce qui signifie des vols d’essai réussis à propulsion par fusée.

Le premier test propulsé de Spaceport America était prévu pour décembre, mais des problèmes informatiques causés par des interférences électromagnétiques ont empêché la fusée du vaisseau spatial de tirer correctement. Au lieu de s’envoler vers l’espace, le navire et ses deux pilotes ont été contraints de faire un atterrissage immédiat.

Le test a été reporté en février, mais abandonné alors que l’équipe continuait de travailler sur le problème des interférences. Colglazier a déclaré que le vol est désormais prévu pour mai.

Le retard n’a pas aidé les cours des actions. Colglazier a déclaré que s’il est important de mettre des points au tableau et de répondre aux attentes du marché, la société se concentre sur la sécurité à chaque étape et dans les décennies à venir.

«Je pense que cela bouge comme nous voulons que cela bouge. C’est par étapes – c’est ce que nous voulons faire avec les vols spatiaux habités « , a-t-il déclaré, » mais vous pouvez également voir le bâtiment du monument. Nous sommes ravis de ce dévoilement aujourd’hui et nous sommes ravis pour le mois de mai et nous sommes ravis pour l’été à venir.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂