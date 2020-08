Virgin Galactic dévoile le design de sa publicité supersonique qui cherche à voler plus vite que le Concorde

Les plans de Virgin Galactic pour les voyages futurs ne se limiteront pas à son nouveau vaisseau spatial touristique dévoilé il y a quelques jours. Le constructeur aérospatial, en collaboration avec Rolls-Royce prépare un nouveau supersonique commercial digne successeur du désormais légendaire Boeing Concorde. Mach 3 est le nom provisoire qu’il porte et, au cas où cela ne serait pas évident, sa vitesse de pointe s’attend à être Mach 3.





Difficile d’atteindre la “beauté nostalgique” qu’évoque le Concorde, mais l’avion supersonique Virgin Galactic atteindra la vitesse du Concorde et la dépassera également, si tout se passe comme prévu. Alors que le Concorde a atteint un maximum de Mach 2,04 (environ 2500 km / h), Virgin Galactic espère atteindre Mach 3 (environ 3600 km / h).

Selon la compagnie, l’avion sera conçu pour avoir entre 9 et 12 sièges pour les passagers, selon la configuration. Très loin des 128 passagers que le Concorde hébergeait en son temps. Cette réduction drastique est susceptible d’avoir un effet direct sur le prix des billets, faisant de voler le Mach 3 à Virgin Galactic l’honneur de quelques-uns seulement qui peuvent se le permettre.

L’exploit de construire un supersonique

Nous avons encore un long chemin à parcourir pour voir cet avion prendre son envol. La conception du prototype vient de passer les examens du concept de mission de la NASA. C’est maintenant le travail de Virgin Galactic et Rolls-Royce de faire en sorte que cela se produise au-delà de la conception informatique. Il faut aussi le faire voler jusqu’à Mach 3 et, surtout, qu’il n’explose pas dans l’exploit. D’autres défis à venir sont de savoir comment gérer le bruit généré par un supersonique, les bons matériaux pour résister à des contraintes et des températures élevées, ou quelque chose d’aussi simple que de trouver un moyen de fabriquer un avion qui consomme autant de ressources est rentable.

Les derniers points mentionnés sont en grande partie ceux qui ont mis fin à la vie du Concorde en tant qu’avion opérationnel. L’énorme bruit qu’il a généré à Mach 2 ne lui a fait atteindre cette vitesse que lorsqu’il a survolé les océans et les mers loin des populations. En outre le prix élevé des billets Cela ne m’a pas aidé à continuer à faire des itinéraires.

De Virgin Galactic, ils espèrent que les technologies développées pour cet avion pourront être également utile pour d’autres avions commerciaux à l’avenir. En fait, l’avion fait partie d’un accord qu’ils ont conclu avec la NASA pour créer des options de transport aérien qui dépassent les vitesses actuelles des vols commerciaux.

Un autre projet similaire est celui de l’agence spatiale australienne et britannique, qui cherche à créer un supersonique capable de voyager de Londres à Sydney en quatre heures. Le supersonique extrêmement pointu de la NASA devrait également être mentionné.

Track | Vierge Galactique