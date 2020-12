Virgin Galactic dévoile des combinaisons spatiales pilotes pour les vols de tourisme spatial (photos)

Les pilotes et passagers qui volent sur Virgin Galactic SpaceShipDeux véhicules sera joliment coordonné de couleur.

Vendredi 4 décembre, Virgin Galactic et son partenaire de vêtements spatiaux Under Armour ont dévoilé les combinaisons que les pilotes de SpaceShipTwo porteront lors de leurs voyages dans l’espace suborbitaire. Les combinaisons spatiales des pilotes sont d’un bleu saisissant, tout comme celles que les passagers de SpaceShipTwo porteront, qui étaient révélé en octobre 2019 .

« Une palette de couleurs commune accentue le fait que les pilotes et les clients font tous partie d’un même équipage », les représentants de Virgin Galactic écrit dans une mise à jour aujourd’hui .

Le pilote en chef de Virgin Galactic, Dave Mackay, modélise sa combinaison spatiale devant l’avion spatial VSS Unity de la société. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Mais les combinaisons de pilote ont de larges rayures noires de chaque côté, tandis que les combinaisons de passagers sont d’un bleu plus uniforme. L’ajout du noir « distingue un peu les pilotes et rappelle que la destination de chaque vol est le ciel noir de l’espace », a écrit Virgin Galactic dans la mise à jour.

Les combinaisons de pilote pèsent un peu plus de 2,2 livres. (1 kilogramme) et sont en tricot. Les combinaisons non pressurisées sont personnalisées pour chacun des huit membres du corps de pilotes de Virgin Galactic et sont conçues pour assurer la sécurité et le confort des porteurs pendant toutes les étapes d’un vol SpaceShipTwo, ont déclaré des représentants de la société.

Ces vols commencent sur une piste, avec le SpaceShipTwo ailé attaché à un avion porteur appelé WhiteKnightTwo. WhiteKnightTwo largue l’avion spatial à une altitude d’environ 50000 pieds (15000 mètres), et SpaceShipTwo déclenche alors son moteur de fusée et se dirige vers l’espace suborbital.

Les combinaisons de pilote non pressurisées de Virgin Galactic sont personnalisées pour chacun des huit membres du corps de pilotes de l’entreprise. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Le dernier véhicule SpaceShipTwo, VSS Unity, a effectué deux de ces voyages jusqu’à la dernière frontière, sur des vols d’essai pilotés en décembre 2018 et février 2019. Unity se prépare pour le vol d’essai numéro trois, qui devrait décoller pendant un fenêtre qui s’ouvre le 11 décembre .

La prochaine mission partira de Spaceport America au Nouveau-Mexique, plaque tournante des opérations commerciales à venir de Virgin Galactic. Ce sera le premier vol spatial habité à décoller du Nouveau-Mexique. Les deux précédents vols spatiaux d’essai de VSS Unity ont décollé du Mojave Air and Space Port de Californie, près du siège de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic. (Unity a déménagé à Spaceport America plus tôt cette année pour commencer les phases finales de sa campagne de test.)

Les pilotes du prochain vol d’essai seront Dave Mackay et CJ Sturckow. Les deux porteront le costume Under Armour récemment dévoilé.

« C’est un véritable honneur pour nous tous dans le Vierge Galactique corps de pilotes pour porter ces combinaisons spatiales. La rigueur de la conception garantit que les combinaisons sont non seulement confortables et pratiques, mais également sur mesure pour chaque pilote », a déclaré Mackay, qui est le pilote en chef de la société, dans la même mise à jour.

« Dès que vous entrez dans la combinaison, vous avez immédiatement une idée de l’importance de notre mission », a déclaré Mackay. « J’ai très hâte de porter ma propre combinaison spatiale lors du premier vol spatial humain du Nouveau-Mexique plus tard ce mois-ci, puis de nombreuses fois dans le futur alors que nous partagerons les merveilles de l’espace avec nos futurs astronautes. »