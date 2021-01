Virgin a réussi: pour la première fois, place avec succès un satellite en orbite depuis un avion

Vrigin développe depuis très longtemps son projet Virigin Orbit. Cela a finalement porté ses fruits. La compagnie il suffit de mettre un satellite en orbite pour la première fois à l’aide d’un avion. Avec l’aide de la fusée LauncherOne, Virigin Orbit a mis en orbite une poignée de satellites pour sa mission de test et de démonstration. Ça a été un succès comme annoncé.





Cette mission est une étape importante pour Virgin. Est la première fois qu’ils ont démontré avec succès ce dont ils sont capables. Contrairement à SpaceX ou RocketLab entre autres, Virigin Orbit cherche à placer des satellites en orbite et à réduire les coûts en les lançant depuis un avion et non depuis des fusées réutilisables.

Voici à quoi ressemblait le décollage d’aujourd’hui depuis Mojave Air and Space Port. pic.twitter.com/9Ki0QHFtNk – Orbite vierge (@Virgin_Orbit) 17 janvier 2021

C’est en fait le Virgin Orbit deuxième tentative pour placer des satellites en orbite depuis un avion. La première fois qu’ils ont essayé de le faire, c’était en mai 2020. À cette occasion, la fusée LauncherOne a déclenché un arrêt de sécurité automatique en raison d’une erreur rencontrée en essayant de se séparer de l’avion.

Virgin Orbit est en fait une filiale distincte de Virgin Galactic. Virgin Galactic a commencé avec l’idée d’emmener les touristes dans l’espace et en apesanteur avec leurs avions. Ils envisagent également de créer un supersonique. Pendant ce temps, Virgin Orbit va se consacrer à emmener des satellites dans l’espace.

Différentes façons de placer des satellites en orbite

Le fonctionnement des lancements Virign Orbit est relativement simple à comprendre mais complexe à réaliser. Un avion Boeing 747 modifié appelé « Cosmic Girl » est chargé de décoller de la surface de la terre et s’élever à pleine charge à une altitude considérablement élevée.

Dans sa zone inférieure porte une fusée appelée LauncherOne qu’en atteignant une certaine altitude, l’avion décolle et la dernière étape du voyage se termine pour laisser les satellites en orbite terrestre. L’avion atterrit alors et est prêt à être réutilisé.

L’avantage que cela présente par rapport aux autres propositions est que économiser considérablement sur les dépenses en n’ayant pas à gaspiller de grandes quantités de ressources et de fusées. D’un autre côté, un Boeing 747 peut décoller et atterrir dans la plupart des aéroports du monde, ne nécessitant donc pas de rampes de lancement spéciales qui lui sont uniquement dédiées.

Orbite vierge Ce n’est pas la seule entreprise à avoir vu une entreprise dans ce domaine. Nous avons vu récemment la proposition d’Aevum Ravn X. C’est un drone qui décolle également de n’importe quel aéroport et promet de mettre des satellites en orbite en moins de 180 minutes.