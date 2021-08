Viral TikTok montre que papa punit sa fille pour des vidéos de Twerk en portant une pancarte

Internet regorge de critiques à l’ère de la parentalité numérique – des femmes faisant honte aux mères aux histoires virales comme un père qui a rasé la tête de sa fille dans le cadre d’un « moment d’enseignement ».

Une autre initiative parentale suscite un débat féroce parmi les utilisateurs des médias sociaux.

Viral TikTok montre un père punissant sa fille pour avoir publié des vidéos de twerk.

Dans un Tiktok viral qui a depuis été supprimé, un père est vu marchant aux côtés de sa fille adolescente dans un centre commercial.

La vidéo montre la jeune fille portant une grande pancarte blanche qui dit : « Je m’appelle Arbree. J’aime me faufiler hors de la maison la nuit pour rencontrer des gars plus âgés, et je poste des vidéos de twerk. #Je n’ai que 15 ans ! »

Internet est occupé à disséquer la vidéo faisant honte au jeune de 15 ans pour avoir twerk.

Beaucoup applaudissent la parentalité du père.

Un nombre surprenant de commentaires sur la vidéo originale étaient en faveur des actions du père. Le premier commentaire avant la suppression de la vidéo était le suivant : « Mon respect pour le père ».

« Il lui donne une bonne leçon. un autre intervint.

D’un autre côté, les gens prennent la défense de l’adolescent.

Beaucoup soulignent maintenant qu’Arbree est une victime qui a besoin de protection.

« Ce qu’il devrait vraiment faire, c’est tenir ces hommes plus âgés pour responsables de leurs actions à 15 ANS », a déclaré un commentateur.

« Donc, il ignore simplement que ces gars plus âgés soignaient sa fille de 15 ans ? » un interrogé.

Une statistique alarmante montre qu’environ 500 000 prédateurs en ligne sont actifs quotidiennement, citant les conclusions du FBI selon lesquelles 50 % des victimes d’exploitation sexuelle en ligne ont entre 12 et 15 ans.

Faire la publicité qu’un enfant est vulnérable, puis l’aliéner pourrait créer encore plus de risques au lieu d’enseigner une leçon précieuse.

Teen Tiktokers se sont retrouvés sur Pornhub.

En 2020, il y avait une tendance qui circulait sur Tiktok dans laquelle les créateurs cambrent le dos de manière sexuelle à un extrait de la chanson « Goodbye » de Feder feat. Lyse.

La controverse a complètement décollé après que Tiktoker @urgirladrie a publié une vidéo d’avertissement informant ses plus jeunes abonnés qu’une compilation des vidéos s’est retrouvée sur le site porno.

« Hé les filles », commence-t-elle, « C’est un avertissement que je devais vous dire. Et je suis désolée de vous faire savoir que quelqu’un a pris toutes ces vidéos et les a mises en ligne sur un site inapproprié, y compris tous les mineurs. Si vous avez une vidéo virale, vous êtes dans cette compilation. »

Un problème similaire s’est produit en 2021 lorsque certains utilisateurs de TikTok ont ​​commencé à éditer des vidéos pour révéler le corps des femmes sans leur consentement.

L’humiliation publique n’est pas une mesure disciplinaire efficace.

Keya Murthy, une praticienne certifiée en matière de liberté émotionnelle (EFT), explique une cause potentielle du besoin d’un parent d’humilier publiquement son enfant.

« Quand un parent humilie son enfant en public ou devant quelqu’un d’autre, cela montre que le parent manque d’estime de soi et d’estime de soi et croit qu’humilier son enfant le fera appartenir à » sa foule « , explique-t-elle.

Murthy ajoute que des conséquences supplémentaires de la pratique peuvent mettre à rude épreuve la relation enfant-parent en déracinant la confiance de l’enfant dans le parent, ainsi que le risque que l’enfant recherche des relations abusives pour s’auto-valider ou commet des actes de violence lorsqu’il devient lui-même parents. .

Il y a une fine frontière entre la honte et la critique, et en fin de compte, le bien-être et la sécurité de l’enfant doivent toujours être la priorité absolue.

Yona Dervishi est une écrivaine qui travaille actuellement chez YourTango en tant que stagiaire éditoriale. Elle couvre des sujets relatifs aux soins personnels, à l’acceptation radicale, aux actualités et au divertissement.