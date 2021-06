Viral sur TikTok : le prince Harry a aussi un double exact

le le prince harry C’était une tendance le week-end dernier pour la naissance de sa deuxième fille avec Meghan Markle, qu’ils appelaient Lilibet « Lili » Diana Mountbatte-Windsor. Le nom choisi correspond au surnom de la reine Elizabeth II et de Diana, bien sûr, en référence claire à leur mère décédée, Lady Di. Cependant, son nom a également résonné pour une autre question amusante : la vidéo virale de son double exact.

« Nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili. C’est plus que nous n’aurions pu l’imaginer et nous sommes reconnaissants pour l’amour et les bénédictions que nous recevons de toute la planète. Merci pour votre générosité et votre soutien continus dans ces moments spéciaux. fois pour notre famille »dit le couple avant une nouvelle bénédiction.

Il est courant de trouver des situations hilarantes au sein des réseaux sociaux, mais lorsque des doubles exacts apparaissent, les viralisations se multiplient. Dans ce cas, Harry a trouvé son double exact, et il est si similaire que sa propre fille est incapable de les distinguer et pense que le duc de Sussex est son père. Découvrez le clip de ce moment !

La vidéo a été publiée par Elizabeth Ganus, maman de la petite fille, qui l’interroge sur l’homme en couverture du magazine People qu’elle tient dans ses mains. « Papa »répond la fille, très sûre de sa réponse. Quelques secondes plus tard, l’image nous montre son père, qui est vraiment similaire. Nous ne pouvons pas juger votre fille pour les avoir confondus !

Actuellement, La vidéo compte plus de 6 millions de vues sur TikTok, avec 582 000 likes et 5 000 commentaires. Cette année nous avons déjà eu deux cas qui ont également retenu l’attention des internautes sur les réseaux : en Argentine, une jeune femme très similaire à Jennifer Aniston est devenu célèbre, et en Russie vit deux fois plus Scarlett Johansson, qui fait des cosplays de Black Widow.