Violet Evergarden sortie du film au cinema

De superbes détails visuels dans Violet Evergarden , des fleurs épanouies à la rosée du matin, illustrent la croissance de notre héros troublé dans cette suite douce-amère

premier film réalisé par Kyoto Animation après l’incendie criminel de 2019 , cela a beaucoup de poids émotionnel à la fois à l’écran et hors écran. Commençant comme un « light novel » , Violet Evergarden a ensuite été adapté en série animée ; une histoire parallèle, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll, a également été adaptée au cinéma, le tout par Kyoto Animation. Le retour de Violet Evergarden et un message pour surmonter un traumatisme n’est pas seulement un acte de fermeture pour le personnage,

mais aussi un retour émouvant pour l’un des studios d’animation les plus appréciés du Japon.

Suite de la série animée, le film récapitule rapidement l’histoire douloureuse des origines de Violet Evergarden.

L’histoire se déroule à Leidenschaftlich, un pays imaginaire aux influences de l’Europe occidentale à l’ancienne, comme en témoigne la saveur romantique et victorienne de l’architecture et des costumes. Jetée au combat en tant qu’enfant soldat, Violet perd ses deux mains ainsi que son mentor, le major Gilbert, qui lui laisse les trois mots avant de disparaître : « Je t’aime. Traumatisée, Violet trouve du réconfort en tant que Doll, un nègre qui aide les gens à exprimer leurs sentiments aux autres par le biais de lettres. Après avoir rencontré Yurith, un garçon en phase terminale qui fuit sa famille mais lui fait signe de le servir,

Violet est forcée de confronter ses souvenirs refoulés et son amour pour Gilbert.

Fidèle à sa forme, l’animation ici est tout simplement époustouflante. La sensibilité dans les détails est très variée, des fleurs violettes ouvrant lentement leurs bulbes pour accueillir le soleil à la rosée du matin glissant sur les brins d’herbe fraîchement coupés. Ils témoignent de la propre maturité de Violet, alors qu’elle apprend à libérer son cœur blessé. Une brume de mélancolie subsume également le film : comme les mains mécaniques de Violet, les nouvelles technologies telles que les lignes téléphoniques menacent de rendre son métier obsolète. Sans rien dévoiler, la sentimentalité douce-amère de plusieurs séquences cruciales laissera le public se bousculer pour des mouchoirs. Bien que l’émotion intense et le rythme lent ne soient pas la tasse de thé de tout le monde, en particulier de ceux qui ne connaissent pas la série, le romantisme est exceptionnellement bien fait et avec une sincérité sans vergogne

