Violent Justice League Steppenwolf Vs. Les Amazones combattent des images révélées par Zack Snyder

Un regard neuf sur Justice League de Zack Snyder est arrivé. La nouvelle séquence met l’accent sur Steppenwolf, qui élimine violemment ses adversaires d’Amazon. Le nouveau clip vient juste après qu’il ait été révélé que la prochaine bande-annonce complète du film sortira le jour de la Saint-Valentin, qui arrive ce week-end. Snyder est tout aussi enthousiaste que la campagne #ReleaseTheSnyderCut pour partager sa vision originale du film en difficulté, et le moment est presque venu.

Zack Snyder présente un nouveau clip de Steppenwolf contre les Amazones pour ‘Justice is Grey Edition’ #ZackSnydersJusticeLeaguepic.twitter.com/bPYKK9OIiI – Fandom (@getFANDOM) 8 février 2021

Le nouveau clip de Ligue de justice est en noir et blanc. Il est tiré de ce qui semble être le téléphone de Zack Snyder alors qu’il révèle sa baie de montage. C’est un court clip, mais il montre à quel point Steppenwolf allait être brutal à l’origine avant que Snyder ne quitte le projet. Joss Whedon est monté à bord pour prendre le relais et, avec Warner Bros., ils ont pratiquement vidé ce que Snyder avait l’intention de faire, laissant un film décousu avec des effets visuels qui semblaient n’avoir jamais été terminés.

Avec la moustache de Henry Cavill, Steppenwolf a également été appelé pour ne pas avoir l’air aussi bien. Il y avait un problème avec les effets visuels, qui semble avoir été corrigé par Zack Snyder et son Ligue de justice équipe. Personne, pas même Snyder, ne pensait que Warner Bros reviendrait et lui offrirait des millions de dollars pour terminer sa version du film. C’était l’un des rares points positifs de 2020 lorsque Snyder, avec quelques adeptes de #ReleaseTheSnyderCut, a annoncé que c’était réel et qu’il arriverait officiellement en 2021. Il a depuis été révélé que le film, qui dure maintenant plus de 4 heures long, sortira le 18 mars.

Au dessus de super Bowl week-end, Zack Snyder a tease d’autres images de son Ligue de justice. C’était juste une brève scène de Cyborg de Ray Fisher jouant au football, bien avant son accident. Snyder a toujours voulu que Cyborg joue un rôle beaucoup plus important dans le film, mais ces idées ont été laissées sur le sol de la salle de montage lorsque Joss Whedon est venu à bord et a pris en charge les longues et nombreuses reprises. Snyder a tease beaucoup de matériel supplémentaire de Cyborg qui ne figurait pas dans la coupe théâtrale, qui a tous été remis.

Quant à Ray Fisher, il se bat toujours publiquement avec WarnerMedia, bien qu’il s’engage à promouvoir le Snyder Cut of Ligue de justice, avec le reste de la distribution. Zack Snyder a promis une campagne promotionnelle, mais on ne sait pas de quoi elle sera composée, à part la toute nouvelle bande-annonce qui sortira plus tard cette semaine. C’est une période passionnante pour le mouvement #TheReleasTheSnyderCut, qui a mis beaucoup de temps au fil des ans à promouvoir le film, tout en collectant des fonds pour de bonnes causes. Espérons que tout le travail et l’attente en valaient la peine lors de la première du film le mois prochain. Le nouveau Ligue de justice Les images ont été initialement téléchargées sur le compte officiel Vero de Zack Snyder.

