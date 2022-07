Violence Sang Nudité partielle et achats dans le jeu Bayonetta 3 a reçu une classification par âge de l’ESRB

Il semble que la sortie du triquel se rapproche.

Les internautes ont commencé à prêter attention au fait que l’organisation ESRB a émis une classification par âge pour la troisième Bayonetta.

Bayonetta 3 est classé M pour Mature. La description indique que le slasher contiendra de la violence, du sang, un langage obscène et des personnages partiellement nus. De plus, certains achats en jeu apparaîtront dans le titre.

Le jeu a été annoncé en 2017, mais les auteurs n’ont partagé des informations à ce sujet que quelques fois depuis lors. L’intrigue de Bayonetta 3 racontera comment des créatures surnaturelles ont attaqué Tokyo, avec qui le personnage principal, une sorcière nommée Bayonetta, devra se battre.

La sortie de Bayonetta 3 est prévue pour 2022, mais il n’y a pas encore de date précise. Plus tôt, on a appris que Yusuke Miyata, le concepteur principal du Scalebound annulé, était à la tête du développement du triquel.

Dans un billet précédent, Dans le cadre de la directive de septembre, Nintendo et PlatinumGames a montré Bayonetta 3 pour la seule fois depuis la notification du triquel fin 2017, démontrant un nouveau look pour la sorcière et le gameplay.

Sur le site Web du studio, le directeur du jeu, Yusuke Miyata, a déclaré que les joueurs devraient regarder la bande-annonce au moins quelques fois, car il contient de petites choses que les auteurs n’ont pas directement signalées.

La vidéo regorge de détails, et les fans ont déjà commencé à promouvoir au moins une théorie – certains pensent que la bande-annonce montre la mauvaise Cereza, l’héroïne des premiers jeux.

La théorie est étayée au moins par le fait que la coiffure de Seresa de la bande-annonce est presque identique à celle de sa jeune version dans la première partie – jusqu’à la position des boucles individuelles et la forme des nattes.

Le choix d’une nouvelle actrice pour jouer Seresa contredit également la théorie. Même avant la sortie de la bande-annonce de Hellen, Taylor a déclaré que les fans devraient s’habituer à Bayonetta sans sa voix – alors qu’elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas entrer dans les détails en raison d’un accord de non-divulgation, ce qui lui laisse au moins une certaine implication. dans le projet.