Viola Davis sur le rôle de la mère de Michael Jordan : « Elle est extraordinaire »

Michael Jordan a été au centre de nombreux sujets, à la fois sur le terrain et en dehors, dans sa carrière en tant que l'une des rares plus grandes figures de l'histoire de la NBA et du sport. De nombreux projets ont été réalisés à son nom, et il y a même participé, par exemple, 1996's Space Jam, La dernière danceet plus récemment, le film UNirqui raconte l'histoire des chaussures Jordan.





Bien que Jordan ne soit pas beaucoup à l’écran, la famille Jordan est au cœur du film. Le jeune Jordan est interprété par Damian Young. Deloris Jordan, la mère de Michael Jordan, est jouée par l’actrice oscarisée Viola Davis, et ce choix est la demande personnelle du légendaire basketteur. Ben Affleck, le réalisateur du film, qui a reçu des critiques positives et est devenu viral depuis la sortie de la première bande-annonce, a déclaré qu’il (Michael Jordan) avait insisté pour Viola Davis représenter sa mère. Affleck a déclaré dans une récente interview avec The Hollywood Reporter.

» Il y a une ligne pour le personnage de la mère dans le film à ce stade, et je pense: ‘Oh mon Dieu, il veut que j’offre ça à Viola Davis. Comment vais-je offrir à Viola Davis un film avec une réplique ? Cela n’arrivera pas, mais il était comme, ‘C’est ma mère.’ Il était très sérieux. « Viola Davis, c’est ma mère. Et c’était tout. La discussion était terminée. Quoi qu’il en soit, ce n’était pas son problème, mais putain ça allait arriver. Et j’étais comme, ‘D’accord, Mike. »





Le rôle de Davis dans le film est limité, mais elle était heureuse d’en faire partie, même si elle admet avoir lutté contre la pression. L’actrice a déclaré à Entertainment Tonight.

»Vous savez, vous êtes flatté au début, puis la seconde suivante est la pression. La pression pour jouer la femme qui est essentiellement l’orchestratrice de la vie de ce grand athlète, vous savez ? Évidemment, elle était si influente et puis je regarde des vidéos d’elle et si vous avez déjà vu des vidéos de Deloris Jordan, elle est extraordinaire, elle l’est vraiment. Parce qu’elle est l’une de celles-là, vous savez, elle est l’une de ces personnes où vous vous dites : ‘D’où vient ce talent ? D’où vient cette vision ? »

Ben Affleck a déclaré qu’il avait « supplié » Davis pour le rôle et a offert le rôle avec précaution pour éviter tout malentendu.

»Je suis sûr que c’était parce que j’ai dit: ‘Michael Jordan veut que tu joues sa mère.’ Ce n’était certainement pas ‘Ben Affleck veut que tu sois dans son film.’ Elle n’est pas à l’aise avec la flagornerie ou l’obséquiosité. Vous pouvez dire que ça l’irrite. Je l’ai juste traitée avec respect, c’est-à-dire : « Quand tu seras prêt, fais-le moi savoir ». Nous serons là. »

Air sortira dans les cinémas du monde entier le 5 avril avant une sortie en streaming sur Prime Video.