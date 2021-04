Viola Davis s’en prend au traitement des acteurs noirs à Hollywood

À peine une semaine après la grande cérémonie des Oscars, Viola Davis est l’une des grandes favorites à remporter la statuette de la «Meilleure actrice» grâce à sa performance dans le film «Ma Rainey’s Black Bottom». Qui vient de lui donner une belle victoire au Prix ​​SAG.

Malgré les perspectives prometteuses pour sa carrière cette saison de récompenses, dans une discussion récente avec Variety, Davis a partagé un témoignage brut et honnête sur le sort des talents noirs à Hollywood, notant que les talents noirs sont souvent traités comme des «restes» dans l’industrie.

« C’est tellement difficile de faire des films qui ne rentrent pas dans une certaine boîte de la façon dont ils nous voient », a déclaré Davis à la publication. «L’inclusivité ne peut pas être un hashtag. Vous devez rédiger des articles pour les personnes de couleur qui sont culturellement spécifiques, qui sont aussi réfléchis que les rôles de nos homologues blancs, pour arriver au point d’excellence afin que nous puissions être considérés pour des prix. »

Mais souvent, avec l’inclusion, c’est un deuxième plan. Nous sommes les restes.

Viola Davis maintient actuellement un record d’être l’actrice noire avec le plus grand nombre de nominations dans le monde du théâtre, cependant, plutôt que de le voir comme un honneur, elle trouve une limitation pour ses collègues noirs: « La seule raison pour laquelle je suis battre des records parce que personne n’a été reconnu. Cet « honneur » est une sorte d’honneur limité. »

Davis souligne que l’un des plus gros problèmes se situe dans l’industrie du cinéma et non dans les cérémonies de remise de prix. « Vous ne pouvez nommer personne si vous ne faites pas de films. » Il a également commenté sa récente table ronde sur l’importance de la création de rôles pour les acteurs noirs.

«Je dis toujours que je fais de mon mieux avec ce que j’ai reçu. Si vous obtenez un article à moitié cuit, à moitié exploré, vous ne comprenez pas « la psychologie, la pathologie, la noirceur de cette personne, et vous le mettez même entre les mains de quelqu’un qui n’est pas excellent pour l’amener au but, vous n’allez pas être vu », conclut Davis.