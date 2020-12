Viola Davis est la mère du blues dans l’aperçu Netflix du fond noir de Ma Rainey

Netflix a abandonné un premier regard exclusif sur Panthère noire le dernier film de la star Chadwick Boseman, le drame du blues Fond noir de Ma Rainey. Présentant la performance de Viola Davis, lauréate d’un prix de l’Académie, en tant que titulaire Ma Rainey, Boseman joue le rôle du trompettiste ambitieux Levee, avec des fans enthousiastes de voir les deux énormes talents illuminer l’écran lorsque le Fond noir de Ma Rainey devient disponible plus tard ce mois-ci.

PREMIER REGARD EXCLUSIF: Viola Davis dans le rôle de Ma Rainey dans Black Bottom de Ma Rainey. Viola incarne complètement la bien nommée « Mother of the Blues » dans cette scène. Black Bottom de Ma Rainey sera présenté en première mondiale le 18 décembre sur Netflix. pic.twitter.com/PtXlJCpHHC – Solide plomb noir (@strongblacklead) 2 décembre 2020

Fond noir de Ma Rainey est une adaptation de la pièce du même nom d’August Wilson. Le synopsis officiel de Netflix lit; «Les tensions et les températures montent au cours d’une session d’enregistrement de l’après-midi dans les années 1920 à Chicago, alors qu’un groupe de musiciens attend la légendaire mère du blues, Ma Rainey (lauréate d’un Oscar Viola Davis).

Vers la fin de la séance, la Ma intrépide et fougueuse s’engage dans une bataille de volontés avec son manager et producteur blanc pour le contrôle de sa musique. Alors que le groupe attend dans la salle de répétition claustrophobe du studio, l’ambitieux trompettiste Levee (Chadwick Boseman) – qui a un œil sur la petite amie de Ma et est déterminé à revendiquer sa propre revendication sur l’industrie de la musique – pousse ses collègues musiciens dans une éruption d’histoires révélant des vérités. cela changera à jamais le cours de leur vie. «

Le film attire déjà le buzz des récompenses pour Davis et Boseman, et le géant du streaming sait qu’il a quelque chose de très spécial entre les mains et prévoit de faire reconnaître la performance de Boseman en faisant campagne contre l’acteur décédé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal. catégorie vient la saison des récompenses.

Boseman est décédé tragiquement le 28 août à l’âge de 43 ans. L’acteur très aimé et l’étoile montante luttaient secrètement contre le cancer du côlon depuis quatre ans et mourut entouré de sa femme et de sa famille. Il a été inhumé au cimetière de l’église baptiste du bien-être à Belton, en Caroline du Sud, à environ 11 miles de sa ville natale d’Anderson. Bien que sa carrière ait malheureusement été écourtée, l’acteur avait déjà prouvé à maintes reprises son talent exceptionnel avec des performances exceptionnelles comme Panthère noire, Spike Lee’s Da 5 Bloods et le drame sportif biographique 42.

Après son décès, la co-star de Boseman, Viola Davis, a discuté de l’héritage de l’acteur, rendant hommage à son humilité, qui s’est poursuivie même après le film Marvel au succès énorme et d’un milliard de dollars, Panthère noire. « De nombreux acteurs confondent leur présence avec l’événement », a déclaré Davis. « Un acteur du statut de Chadwick arrive généralement et c’est son ego qui vient avant eux: c’est ce qu’ils veulent, c’est ce qu’ils ne vont pas faire. C’était absolument à 150% de la table avec Chadwick. Il pourrait abandonnez complètement tout ego qu’il avait, quelle que soit la vanité qu’il avait, et accueillez Levee dedans. «

Réalisé par George C. Wolfe et écrit par Ruben Santiago-Hudson, Fond noir de Ma Rainey est produit par Denzel Washington, Todd Black et Dany Wolf, et met en vedette Viola Davis et Chadwick Boseman, avec Glynn Turman, Colman Domingo et Michael Potts dans des rôles de soutien. Fond noir de Ma Rainey sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 18 décembre. Cela nous vient grâce à @strongblacklead.

Sujets: Ma Raineys Black Bottom