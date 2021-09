Vinnie Jones veut que Jason Statham, Brad Pitt et Guy Ritchie reviennent pour Snatch 2

Vinnie Jones veut faire un Arracher suite, et espère qu’un jour le réalisateur Guy Ritchie et le reste de la distribution, y compris Jason Statham et Brad Pitt, reviendront pour une autre comédie policière. L’acteur, qui a joué dans le premier Arracher comme le presque imparable Bullet Tooth Tony (mais vous pouvez l’appeler Susan si cela vous rend heureux), a réfléchi à un suivi grâce à l’enthousiasme des fans aux États-Unis.

« J’adorerais faire Snatch 2. Surtout en Amérique, ils disent : ‘Allons-nous voir Snatch 2 ?' »

Sorti en 2000, Arracher commence lorsque le promoteur de boxe illégale turque (Jason Statham) convainc le gangster Brick Top (Alan Ford) d’offrir des paris sur le boxeur à mains nues Mickey (Brad Pitt) dans son entreprise de bookmaker. Lorsque Mickey ne lance pas son premier combat comme convenu, un Brick Top furieux exige un autre match. Pendant ce temps, le gangster Frankie Four Fingers (Benicio Del Toro) vient de parier pour un ami avec les bookmakers de Brick Top, alors que plusieurs criminels convergent vers un diamant volé que Frankie est venu vendre à Londres.

Composé de tous les rebondissements, des virages, des lignes sans fin et des personnages plus grands que nature joués par un ensemble stellaire pour lequel les films de gangsters de Guy Ritchie sont devenus connus, Arracher a été largement couronné de succès, à la fois en termes de réponse critique et de rentabilité financière, et a depuis suscité un culte passionné.

Tout en reconnaissant que les rumeurs concernant une suite du premier film de Guy Ritchie, Serrure, réserve et deux barils fumants, ont été beaucoup plus importants, Vinnie Jones croit que arracher 2 est la voie à suivre et pourrait conduire, selon ses propres mots, à « un blockbuster absolu ».

« Il y a quelques années, il y avait une rumeur au sujet de Lock, Stock [and Two Smoking Barrels, Ritchie’s previous film in which Jones also featured], mais je pense que Snatch mondial serait celui à faire. J’adorerais récupérer les garçons pour celui-là. Je pense que ce serait énorme. Je pense que ce serait un véritable fracas. Ce serait un blockbuster absolu, avant même qu’il ne soit montré. »

Vinnie Jones ne doute pas qu’un Arracher la suite serait accueillie à bras ouverts, non seulement aux États-Unis mais dans tous les domaines, et bien qu’il n’y ait aucun mot que cela se produira un jour, Jones a offert une vision positive de la possibilité.

« On ne sait jamais avec Guy [Ritchie], tu sais ce que je veux dire? J [Jason Statham] et Guy vient de faire un film ensemble. Je veux dire, qui sait ? Je connais Matthew Vaughn [producer] serait partant, Guy devrait l’écrire. C’est un faiseur de rêves mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais la bonne chose est que ce ne serait pas « oh, plus l’un d’entre eux ». Tout le monde l’attendrait avec impatience. Je pense que ce serait le billet le plus chaud de la ville pour une première… Apportez Brad [Pitt] arrière. »

Jones a en effet raison de dire que Statham et Guy Ritchie ont récemment collaboré à nouveau, sur le thriller d’action Colère de l’homme, avec la paire en raison de s’unir une fois de plus pour le film d’espionnage Cinq yeux. Le Stath et Ritchie qui passent autant de temps ensemble ne peuvent sûrement qu’aider Jones à obtenir arracher 2 du sol. Mais est-ce quelque chose que le public voudrait vraiment voir ?

Vinnie Jones peut ensuite être vu dans L’ascension du fantassin : les origines. Cela nous vient de Lad Bible.

