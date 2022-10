Vinland Saga Saison 2 Épisode 2 Date de sortie, compte à rebours, où regarder, spoilers

Tous les amateurs d’anime de différentes parties du monde recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, tous ses fans deviennent fous de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous fournirons toutes les informations possibles sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga. Ici, nous partagerons également d’autres informations sur cet anime, telles que Où regarder cet anime, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore.

C’est une série animée japonaise et elle a été produite par Naokado Fujiwara, Yōko Ueda et Mitsuhiro Sugita. Le nom de son directeur est Shūhei Yabuta et il a été écrit par Hiroshi Seko et Kenta Ihara. Cet anime est basé sur une série de mangas écrite et illustrée par Makoto Yukimura. Son premier épisode de cet anime est sorti le 7 juillet 2019.

L’histoire de cette série est tout au sujet des Vikings qui ont massacré sa maison après avoir saccagé sa terre, Thorfinn devient un guerrier terrifiant. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cet anime, vous le trouverez très intéressant et deviendrez très curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga. Alors sachons-le.

Vinland Saga Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Ici, nous allons parler de la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga. La deuxième saison de cette série sortira en janvier 2023. La date de sortie exacte de la saison 2 n’a pas été officiellement confirmée mais elle sortira l’année prochaine au mois de janvier. Vous devrez donc attendre la date indiquée. Tous les fans de cette série sont ravis de sa nouvelle saison et les fans en attendent beaucoup.

Où diffuser Vinland Saga?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Tokyo MX, BS11 et ce sont les réseaux officiels de cet anime. Vous pouvez également diffuser cette série sur Netflix. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser tous les épisodes ici. La disponibilité de cette série dépendra également de votre région.

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Zach Aguilar

Guillaume Christopher Stephens

Keith Silverstein comme Floki

Ray Chase

Kirk Thornton comme Askeladd

Ben Diskin

Allegra Clark comme Yiva

Patrick Seitz comme Thorkell

Kira Buckland

Debi Derryberry

J.Michael Tatum

Aleks Le comme Thorfinn Thordarson

Kellen Goff

Kyle McCarley

Abby Trot

Sung Won Cho

Moulins Kayli

Kaiji Tang

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Tous les détails que nous avons partagés ici sur cette page proviennent des sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

