Vinland Saga Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

– Publicité –



Makoto Yanimur est l’auteur et l’illustrateur de Vinland Saga. Cette série de mangas est un ancien manga japonais. La Vinland Saga n’a aucune sensation d’action-aventure. C’est une histoire d’espoir, de réalité et de création d’un Vinland. Vinland Saga est vénéré par les fans d’anime du monde entier comme l’une des plus grandes séries animées. La saga Vinland s’inspire des légendes, des histoires et des faits sur les Vikings au XIe siècle. Entre juillet 2018 et décembre 2019, il y a eu 24 épisodes (saison 1). Cela fait presque 2 ans. Depuis, les fans attendent avec impatience la saison 2. Nous avons enfin des nouvelles passionnantes des créateurs de Vinland Saga. Amazon Prime vous permet de voir l’anime. Les téléspectateurs vikings étaient très friands de cette série.

Date de sortie de la saison 2 de Vinland Saga

En septembre 2020, le réalisateur Shuuhei Yabuta a posté sur Twitter les esquisses de trois personnages, Thorfinn, Askeladd et Canute. Il a dit à ses disciples : « Il y a un petit œuf » et a demandé de l’aide pour le résoudre.

Chaque œuvre d’art comportait des runes nordiques. Si vous le traduisez, cela se traduit par « SAISON DIX ». Cependant, Yabuta a commenté qu’il n’y avait pas de sens plus profond.

Un texte japonais est également disponible qui présente les personnages se plaignant du retard de la saison 2. Thorfinn répond à Askeladd, « Combien de temps devrions-nous attendre? » Canut répond,… » « C’est trop tôt… je suppose… »

Cela confirme que Vinland Saga II est bel et bien à l’horizon. Abiru Akihiko, le concepteur de personnages de la série, a publié un tweet en mars 2021 indiquant qu’il travaillait à la création de Vinland Saga. Il a tweeté :

C’est la partie la plus importante de Vinland Saga.

Après des spéculations, Makoto Yukimura, mangaka et créateur de « Vinland Saga », a confirmé la production sur Twitter à l’occasion du deuxième anniversaire le 7 juillet 2021. Il a tweeté :

Bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie exacte, nous nous attendons à ce que l’intérieur des terres La saison 2 de Saga sortira fin 2021 et début 2022.

Vinland Saga Saison 2 Épisode 1 Spoilers

Thorfinn devient un guerrier viking après l’assassinat de son ex-guerrier et père Thors par Askeladd. Malgré sa faiblesse, le jeune protagoniste persiste à défier Askeladd, le leader et mercenaire du groupe Vikings. Il n’en est que plus humilié. Askeladd apprend bientôt que Thorfinn ne peut pas affronter Askeladd. Askeladd remporte leur dernière rencontre et Thorfinn est brutalement battu par Askeladd, un combattant expérimenté qui connaît toutes ses faiblesses.

Askeladd, dans la finale de la saison, tente de convaincre le roi Sweyn lors du Conseil impérial qu’envahir le Pays de Galles, le pays montagneux n’a pas de ressources, est une mauvaise décision stratégique. Askeladd écoute les arguments d’Askeladd et exige que le roi Sweyn choisisse l’un de Canut ou du Pays de Galles. Askeladd rejette l’offre et décapite Sweyn.

Canute tue Askeladd quand il se rend compte qu’il peut revendiquer le roi Sweyn. Thorfinn n’atteint pas le conseil impérial pour assister à la mort d’Askeladd. Au lieu de cela, il attaque Canute avec son couteau mais est arrêté par les soldats et traîné. La saison 1 se termine sur un cliffhanger abrupt. Le sort de Thorfinn est inconnu des téléspectateurs.

La saison 2 devrait se concentrer sur l’Arc des esclaves. Les vingt-quatre premiers épisodes ont déjà adapté l’Arc de Guerre du manga. Thorfinn, après avoir été emmené par le soldat de Canut, sera probablement vendu en esclavage. Mais quelqu’un comme lui ne reculera pas et commencera très probablement à préparer son évasion. La mort soudaine et inattendue d’Askeladd pourrait changer sa vie. Il pourrait devenir proche de ses esclaves et recevoir un soutien moral.

On peut s’attendre à ce que Canut mette en œuvre ses plans en attendant de faire des zones sous son autorité un meilleur endroit. Il étendra probablement son influence à l’Angleterre, la Norvège et le Danemark. Mais est-ce que ça va être un succès ? Seul le temps le prouvera. La saison 2 sera sans aucun doute une montre passionnante remplie d’action et de drame politique.