Vingt et un pilotes présentent leur nouveau single « Saturday »

Après s’être préparé pendant une année aussi chaotique et pleine d’incertitudes que 2020, le duo de rock alternatif Twenty One Pilots se prépare à la sortie de plus en plus proche de «Scaled And Icy», leur sixième album studio dont ils ont déjà prévenu leurs fans avec le célibataires « Shy Away » et « Choker ».

Avec la sortie de ce nouvel album prévue le vendredi 21 mai prochain, Tyler Joseph et Josh Dun ont une fois de plus fait remonter le moral de leurs followers avec un rythme vif et contagieux sur un single intitulé «Saturday», déjà entendu dans tous les l’une des plateformes officielles du groupe.

Ne manquant pas de sa tradition, Twenty One Pilots a anticipé sur ses fans l’arrivée de ce nouveau single à travers une vidéo cryptique de 30 secondes via son profil Twitter officiel, pour révéler plus tard la nouvelle chanson, accompagnée d’une vidéo officielle à la lettre.

Tyler Joseph chante au rythme d’un son funk contagieux en prévision de l’arrivée de samedi: «Ralentissez lundi. Pas un bruit mercredi. On pourrait faire du bruit vendredi. Mais samedi, on va peindre la ville », a annoncé le chanteur au début de ce single.

Twenty One Pilots prépare le lancement de leur nouvel album avec ce qu’ils ont décrit comme « une expérience immersive » dans une diffusion en ligne entièrement en direct, dont les billets peuvent être achetés à ce lien. Joseph et Dun ont déclaré qu’ils étaient «entièrement occupés aux répétitions», partageant des images d’eux sur leurs réseaux sociaux.

«Scaled And Icy» est le nouveau matériel studio que Twenty One Pilots a publié au public depuis «Trench», sorti en 2017. Suite à la sortie de la chanson «Level of Concern» au milieu de l’année dernière, Joseph annoncerait que lui et Dun travaillaient à distance sur leur nouveau matériel, prévoyant qu’il pourrait s’agir de deux albums entièrement différents.