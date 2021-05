Vingt et un pilotes parlent de leur moment préféré de leur carrière

Nu Moments Lingettes Démaquillantes Peaux Normales et Mixtes 15 lingettes

Description : Les lingettes démaquillantes Nu Moments permettent d'avoir une peau nettoyée, parfaitement démaquillée, fraîche et resplandissante. Conçue pour les peaux normales à mixtes, leur formule se compose : d'huile d'argan, à a forte teneur en vitamine E et en acides gras, qui hydrate et adoucit votre peau ; de beurre de karité, riche en vitamines A, D, E et F, qui hydrate, nourrit et répare l'épiderme. Ces lingettes , au format pocket, sont vos alliées pour un nettoyage rapide et efficace du visage ou des mains dans les transports en commun, après une activité sportive, en camping... Testées dermatologiquement, elles ne contiennent pas d'alcool, de phénoxyéthanol, de paraben. Elles sont biodégradables. Indications : Lingettes démaquillantes pour peaux sensibles. Conseils d'utilisation : Sur une peau saine, passer la lingette délicatement sur le visage, le contour des yeux et le cou. Bien refermer la languette du paquet après utilisation pour une meilleure conservation.Usage externe uniquement.Tenir hors portée des enfants. Composition : Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Olus Oil, Ceteareth-25, Sodium Benzoate, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Parfum, Ethyl Lauroyl Arginate HCL, Glyceryl Oleate, Dicaprylyl Carbonate, Tocopherol, PEG-50 Shea butter, Ascorbic acid polypeptides, Panthenol, Argania Spinosa Kernel Oil, Citric acid, Sodium hydroxide. Sans allergène. Conditionnement : Un paquet de 15 lingettes.