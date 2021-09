Vingt et un pilotes comparent leur nouvelle tournée au « Seigneur des anneaux »

Bien que Covid-19 ait toujours une présence constante dans de nombreuses régions du monde, certains pays sont déjà en mesure d’organiser de grands événements musicaux, tant que leurs participants sont déjà complètement vaccinés. Un scénario favorable pour les membres de Twenty One Pilots.

Tyler Joseph, chanteur principal de ce duo de rock alternatif, a assimilé leur retour sur scène malgré la pandémie à une aventure d’une ampleur similaire à celle que mènerait « The Fellowship of the Ring » dans la saga fantastique épique « The Lord of the Anneaux. ”.

Joseph a partagé quelques mots avec son équipe lors de la première représentation de Twenty One Pilots au Milwaukee Summerfest à l’American Family Insurance Amphitheatre, où le chanteur a fait une citation de la cassette de Peter Jackson pour illustrer la situation vulnérable dans laquelle ils se trouvent.

« Je vais le faire rapidement. Cela se produit. On va vraiment faire des concerts. Je ne peux pas m’empêcher de penser à l’une de mes citations préférées d’un de mes films préférés : « Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau ». Galadriel dit : ‘Cette quête se tient jusqu’au fil d’un couteau. Perdez-vous un peu et cela échouera.

Dans son entretien avec l’équipe de travail, Tyler Joseph a reconnu que c’est une situation très risquée de sortir et de jouer dans les conditions actuelles. «Je veux donc que vous sachiez que j’apprécierai que vous preniez des précautions supplémentaires, soyez intelligent et vous savez, Josh (Dun) et moi ferons de même. Je ferai de mon mieux pendant que nous ferons cette tournée », a commenté le musicien.

Ce moment se déroule dans le premier épisode de la nouvelle série en ligne que Twenty One Pilots a présentée sur YouTube à propos de leur retour sur scène après deux ans d’attente de la part des fans, révélant les préparatifs en coulisses de leur nouveau des présentations des États-Unis, de Londres et de Mexico.