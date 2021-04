Vingt et un pilotes annoncent leur nouvel album tant attendu « Scaled And Icy »

Après des mois d’insinuations et de messages cryptés à travers leurs réseaux sociaux, le duo de rock alternatif Twenty One Pilots a enfin annoncé son sixième album studio sous le titre de «Scaled And Icy», présentant également le premier single du matériel, «Shy Away».

Le duo de Tyler Joseph et Josh Dun, basé dans l’Ohio, a commencé à faire allusion au début d’une nouvelle ère dans leur musique en changeant d’image sur les réseaux sociaux, ainsi qu’en partageant de curieuses publications sur le compte Instagram officiel du groupe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Noel Gallagher dit « bonne chance » en écrivant un nouvel album

Après avoir sorti leur dernier album studio en 2018, Twenty One Pilots a détaillé que leur prochain disque sera disponible le 21 mai via le label « Fueled By Ramen », en plus d’anticiper qu’il y aura une excellente diffusion en direct via Internet. , qui peut être vu partout dans le monde.

Le nouvel album se composera de 11 chansons qui ont été écrites et principalement produites par Tyler Joseph au cours de la dernière année dans le studio qu’il possède à la maison pendant le verrouillage obligatoire en raison de la pandémie. Josh Dun aurait été chargé d’enregistrer ses parties à la batterie à distance.

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Williams nommé compositeur vivant le plus populaire

Selon un communiqué publié par Twenty One Pilots, « Scaled And Icy » est « le produit de sessions virtuelles longue distance et trouve le duo en train de traiter leurs routines bouleversées avec les émotions dominantes de 2020: anxiété, solitude, ennui et doute ».

Tyler et Dun disent que dans ce projet, ils ont adopté une «approche plus imaginative et courageuse de leur composition», aboutissant à «une collection de chansons qui sont propulsées à travers des revers et se concentrent sur des possibilités qui valent la peine d’être rappelées».