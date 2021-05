« Vincenzo »: explication de la fin de la série Netflix

« Vincenzo»Est un drame mafieux, mettant en vedette Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin et Ok Taecyeon. La série a diffusé son dernier épisode le 2 mai. Le dernier épisode du drame a créé l’histoire avec des cotes élevées. « Vincenzo”A atteint la sixième plus haute audience de l’histoire de la chaîne tvN. Selon Nielsen Korea, l’épisode 20 de Vincenzo a obtenu une note moyenne nationale de 14,6% et une note maximale de 16,2%.

Cela a placé le drame à la première place dans sa plage horaire sur tous les canaux. Le drame a même dépassé la série diffusée à l’époque sur les réseaux de diffusion publics. A) Oui, « Vincenzo« sera mentionné comme l’un des drames les plus réussis de tvN et cela a certainement laissé le public en redemande.

Les drames les mieux notés de l’histoire de tvN et ils sont en avance sur « Vincenzo » ils sont «Hyun Bin», « Crash atterrissant sur vous », «Lee Hye Ri», «Kim Tae Ri» Protagonisée par Monsieur Sunshine et a récemment diffusé le drame avec Kim Jung Hyun, «Shin Hye Sun», « Monsieur la Reine ».

Parmi les drames en cours, le dernier épisode de « Sœurs révolutionnaires » de KBS 2TV a obtenu une note moyenne nationale de 24,7 pourcentage et 28,1 pour cent, quelques points ci-dessus « Vincenzo« , qui a fait de cette série mettant en vedette Hong Eun Hee, Allez a gagné hee Oui Jeon hye bin atteindre le nouveau record d’audience le plus élevé à ce jour.

EXPLICATION DE LA FIN DE «VINCENZO»

Lorsque Han Seo a d’abord été présenté aux téléspectateurs, présenté comme un méchant, puis s’est avéré être en fait une marionnette sous le contrôle de Han Seok. Peur de son propre frère Han Seo il a essayé les méthodes de son frère aîné pour assurer sa survie. Mais, à la fin de « Vincenzo », Han Seo s’est rapproché de consigliere de la mafia italienne, le considérant même comme son frère aîné.

C’est avec cet état d’esprit que Han Seo il s’est sacrifié pour sauver Vincenzo Oui Cha jeune. En tenant le pistolet Han Seok contre lui, il s’est assuré que Han Seok sera à court de balles, assurant la survie de Vincenzo Oui Cha jeune. Avec Han Seo Mort et Cha jeune récupérer, Vincenzo promet de se venger sur 24 heures.

Cela a commencé avec Han seung hyuk, l’ancien PDG de Cabinet d’avocats Woosang et maintenant le procureur en chef du bureau de Namdongbu. Vincenzo raconte Seung hyuk qui le maintiendra en vie si ce dernier libère l’avocat de Woosang, Choi myung hee de prison. Les téléspectateurs peuvent se souvenir que Myung hee a pris la responsabilité des accusations de Han Seok, qui lui a permis de sortir de prison.

Cependant, Vincenzo avait enregistré son appel avec Seung hyuk et partagez-le avec Myung hee, qui informe Han Seok. Han Seok dit aussi Myung hee de transférer tout leur argent sur des comptes sous un « nom emprunté » et à elle-même, afin qu’ils puissent se préparer à quitter le pays. Pendant, Han Seok lâcher ses assassins sur Seung hyuk, qui est poignardé à mort sur les marches du palais de justice. Une fois Myung hee transférer tout l’argent de Han Seok.

Vincenzo vous permet également de savoir que si Myung hee transféré l’argent de Han seuk, fait Seo Mi Ri transféré tout cet argent à une bonne cause. Pour toute la bravade qu’il met, Myung hee il supplie quand il se rend compte que Vincenzo Il allait la brûler à mort. Si les téléspectateurs ont manqué la scène du premier épisode de «Vincenzo», où le personnage de Chanson joong ki jette son briquet allumé et s’éloigne de l’explosion, ils peuvent le revoir une fois de plus dans la finale quand Myung hee rencontre sa fin.

Vincenzo peut localiser Han Seok parce que Han Seo il avait mis des trackers sur toutes les montres de son frère aîné. Alors que les résidents de Place Geumga ils atteignent Han Seok pour l’arrêter, ce dernier poignarde Lee Chul Wook, qui demande Vincenzo qu’il soit le parrain de sa fille à naître pendant qu’elle saigne. Pendant ce temps, la police poursuit Vincenzo pour plusieurs décès.

Vincenzo conduit à Han Seok dans un entrepôt abandonné, où il utilise une tenue de foule russe. L’équipe tient une lance qui creuserait de plus en plus profondément dans un Han Seok ligoté lentement, s’assurant qu’il mourra d’une mort douloureuse. Avec tous ses ennemis maintenant affrontés, Vincenzo se prépare à partir Corée du sud, livrer le fichier Guillotine à Ahn Gi Seok. Vincenzo dit au revoir à ses collègues de Loi Jipuragi, comprenant Cha jeune Oui Nam joo chanté.

Un mois après, Cha jeune s’est complètement rétabli et a continué à combattre les politiciens corrompus avec les habitants de Place Geumga, qui s’appellent maintenant les Famille Cassano Geumga. Cha jeune Il a également aidé à condamner des personnes qui ont injustement emprisonné la mère de Vincenzo. Pendant, Cha jeune a reçu une invitation à célébrer les relations entre Corée du sud et Italie. Vincenzo s’est faufilé avec la délégation et a eu de douces retrouvailles avec Cha jeune.

Malheureusement, il n’a pu rester qu’un jour et a dû partir Corée du sud tôt. Vincenzo fait savoir Cha jeune qui est maintenant le chef de famille Cassano au Italie. Dans un monologue final, Vincenzo Il dit aussi qu’il se consacrera désormais à lutter contre les «poubelles» de la société. Comme « Crash atterrissant sur vous », il semblerait que Cha jeune Oui Vincenzo Ils n’ont peut-être pas la fin heureuse que les fans auraient espérée, mais finissent plutôt par se rencontrer secrètement Corée du sud ou à l’étranger.