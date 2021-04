Vincenzo Episode 15; Date de sortie, prévision, attentes

Après le cliffhanger dramatique de l’épisode 12, nous nous attendions à des scènes intenses dans les prochains épisodes. C’est exactement ce que Vicenzo a livré, même si l’épisode 14 était plus un truc de remplissage. L’épisode 15 de Vincenzo devrait amener l’histoire à sa phase finale avec une tournure encore plus sombre des événements. Il ressort clairement des derniers épisodes eux-mêmes que les plus proches ne sont peut-être pas aussi dignes de confiance qu’ils le paraissent.

Maintenant, Babel se prépare à faire des ravages en guise de récompense pour toute la saleté que Vincenzo et Hong ont jetée sur leur chemin. Il est donc clair qu’il y aura un bain de sang accompagné de plus de drame. Mais la question est est-ce que cela suffira pour une finition satisfaisante?

Penchons-nous sur les événements qui ont conduit à l’épisode 15 de Vincenzo.

L’histoire jusqu’ici

Il s’avère que M. Cho travaillait avec les services internationaux de renseignement de sécurité. Son objectif était juste la lime à guillotine, mais bien sûr, Vincenzo n’allait pas simplement le laisser frapper. Après une courte bagarre, il atterrit entre les mains de Vincenzo.

Pendant ce temps, Jang Han-Seok tient sa première réunion du conseil d’administration en tant que président. Il est charismatique et motivant, donc tout le monde se sent bien à sa place en tant que président. Maintenant, ils doivent également travailler pour son programme d’inauguration.

Bien que le secret du dossier Guillotine ait été révélé à Jang par M. Han. Cela l’alarme évidemment et il ordonne à Han et Myung-Hee de récupérer le dossier à tout prix. Les résidents offrent toujours un soulagement comique avec leurs singeries.

Inquiets que Vincenzo n’ait payé leurs vacances que pour obtenir l’or, ils reviennent précipitamment. Bien sûr, Hog informe le duo underground qui fait sa sortie rapidement. Une fois à l’étage, ils font semblant de prier au temple et demandent de l’intimité. Après s’être assuré qu’aucun résident ne le soupçonne, Vincenzo se dirige vers Hong et leur assistant.

Qui sont découragés de savoir que l’or ne peut être atteint que si la place est démolie. Passons aux choses sérieuses Vincenzo apprend du procureur que le témoignage du dirigeant syndical. Mais hélas, il est mort. Vincenzo ne semble pas trop stressé à ce sujet puisqu’il dit qu’ils trouveront des preuves à leur manière.

Comme on s’y attendait d’un Consigliere expérimenté, à mesure que l’histoire s’approfondit, des plans beaucoup plus détaillés et calculés seront forcément élaborés. Après un bon effort, ils repèrent un rat parmi l’Union mis par Babel. Ils se déplacent dans leur style de routine, obligeant le traître à les supplier et à faire tout ce qu’ils demandent.

Un piège astucieux est tendu entre lui et le chef de l’équipe Babels Vision dénonçant toutes les activités antisyndicales menées sur ordre du président. Cela fonctionne comme par magie. Il est utilisé par Vincenzo lors de la cérémonie d’inauguration de Jang juste devant les médias pendant que lui et Hong apprécient le pop-corn.

Comme si être gêné ne suffisait pas, Han Seok est arrêté pour activités anti-syndicales. Myung essaie de faire valoir qu’en raison du manque de preuves, il ne peut pas être arrêté. Mais notre gang a une longueur d’avance car ils ont des preuves de celui qui a écrasé le leader syndical.

Encore une fois Babel étant Babel échappe à la situation sans prendre beaucoup de responsabilité. La chute entière est prise par le chef d’équipe de la vision. Vincenzo & Co se concentre sur la papeterie de Babel qui les aide à obtenir de l’argent, etc. Maintenant, pour obtenir les fichiers avec les preuves dont ils ont besoin pour entrer dans une galerie.

Ils parviennent à le faire avec facilité, mais se retrouvent presque pris dans leur déguisement. Pour en sortir, ils parviennent à montrer un baiser vraiment passionné qui pourrait être le signe de la romance florissante entre les deux.

Pour la première fois depuis longtemps, Myung cesse d’être complaisant et met en place un plan pour se débarrasser de Vincenzo. Comment fait-elle ça? Donnez le pourboire aux ennemis italiens de Vincenzo et ils courent à sa poursuite!

Attentes de Vincenzo Episode 15

Maintenant que les ennemis de tous bords convergent, quelles sont les options de Vincenzo? Vincenzo Episode 15 sera le point de départ de l’apogée, avec lui non seulement de se protéger et de protéger Hong mais les résidents.

Si cette attaque échoue, Babel deviendra encore plus offensive. Dans l’épisode 15 de Vincenzo, le ton de l’intrigue devrait devenir encore plus sombre et plus désordonné. Considérant à quel point le jeune frère de Seok est inquiet et la situation donnée de Vincenzo, ils peuvent se donner la main.

L’épisode 15 de Vincenzo devrait également mettre les résidents en mesure de travailler réellement au lieu d’être des passifs. Nous savons que Mi-Ri est une experte en technologie, peut-être la faire pirater des choses. Obtenez des preuves plus concrètes.

Vincenzo manque de soutien loyal ou d’alliances appropriées avec les personnes au pouvoir. L’épisode 15 de Vincenzo est le bon moment pour lui de chercher des concurrents de Babel pour se joindre à et renverser cette menace.

L’épisode 15 peut également être la rupture de leur romance en raison de sa dangerosité. Babels a également la seule chance d’assommer Vincenzo. Parce que si ses instincts mafieux se réveillent, la partie est finie.

En outre, la série sera en pause d’une semaine après cette semaine, alors attendez-vous à ce que beaucoup d’informations soient à l’étroit dans l’épisode 15. L’épisode 15 commence le dernier cours de cette comédie noire.

Date de sortie de l’épisode 15

L’épisode 15 de Vincenzo sort le 10 avril 2021 sur Netflix.

Où diffuser

Les nouveaux épisodes de Vincenzo sont diffusés tous les samedis et dimanches sur Netflix.

