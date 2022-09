Vincent D’Onofro taquine le retour de The Kingpin

La star de Daredevil et Hawkeye, Vincent D’Onofrio, a taquiné le retour de Wilson Fisk, alias The Kingpin.

Casse-cou La star Vincent D’Onofrio a taquiné le retour du supervillain Marvel Wilson Fisk alias The Kingpin. L’acteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager l’image d’un flacon en métal avec le mot « FISK » gravé dessus. Bien que cela ne montre pas le personnage lui-même, le fait même que D’Onofrio sera de retour en tant que Kingpin est sûrement suffisant pour que les fans applaudissent et crient avec une excitation joyeuse.

Le dernier public a vu Kingpin était dans la série Disney + Oeil de faucon, avec les derniers instants du patron du crime lui montrant face cachée une balle tirée par sa nièce, Echo. Bien sûr, même une balle d’un assassin entraîné ne suffira probablement pas à arrêter The Kingpin, le personnage devant apparaître à la fois dans le prochain Écho série et le maintenant confirmé Casse-cou la relance, Daredevil : Né de nouveau.

Vincent D’Onofrio lui-même a depuis répondu au retour de Daredevil-and-Kingpin, partageant la célèbre citation «Quand j’étais un garçon…» sur les réseaux sociaux avant de partager le logo de la série Daredevil: Born Again aux côtés de la légende «Oui, Monsieur Murdoch.

L’acteur a également été récemment aperçu ressemblant plus à The Kingpin que jamais sur les photos du tournage de la prochaine série Disney +, Échoqui suivra Oeil de faucon Alaqua Cox, qui reprend le rôle de Maya Lopez AKA Echo, une justicière sourde qui possède la capacité de copier parfaitement les mouvements d’une autre personne. Marion Dayre sera la rédactrice en chef de Écho, avec la série qui mettra en vedette Zahn McClarnon dans le rôle du père de Maya avec Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning et Graham Greene dans des rôles principaux non divulgués. En plus de Vincent D’Onofrio, Echo verra également le retour de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, AKA Daredevil, le justicier devant s’associer à Maya Lopez.





Daredevil reviendra dans She-Hulk: Attorney at Law

Studios Marvel

Casse-cou reste l’un des projets les plus appréciés au sein du MCU, les fans appelant rapidement les personnages et les acteurs à revenir après l’annulation de la série sur Netflix en 2018. La série, avec le reste de Les défenseursy compris Le punisseur et Jessica Jonesest maintenant passé à Disney +, avec des rumeurs persistantes selon lesquelles ils seront tous ramenés dans la mêlée.

Une de ces rumeurs qui s’est avérée absolument vraie est que Charlie Cox reprend le rôle de Daredevil. Cox a jusqu’à présent repris le rôle de Matt Murdock dans l’événement grand écran Marvel Spider-Man : Pas de retour à la maisonl’acteur devant incarner à nouveau The Man Without Fear dans la série Disney+ en cours, She-Hulk : avocate. Les détails exacts de son rôle dans la série sont en grande partie inconnus, mais une chose qui a été révélée est que Daredevil arborera son costume rouge et jaune classique.





Avec Daredevil et The Kingpin désormais membres à part entière du MCU, les deux personnages doivent s’affronter à nouveau dans Daredevil : né de nouveau. Alors que les détails de l’intrigue sont gardés secrets, la série devrait adapter (au moins en partie) l’arc comique emblématique de Frank Miller et David Mazzucchelli.

Daredevil: Born Again se composera de dix-huit épisodes et sera présenté en première au printemps 2024.