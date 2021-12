Vincent D’Onofrio veut un Kingpin et Daredevil Rematch dans le MCU

Vincent D’Onofrio a nommé les super-héros sur sa liste de souhaits pour Kingpin à affronter dans le MCU, et cela comprend un autre tour avec Daredevil.

Nous n’aurons peut-être jamais une quatrième saison de casse-cou, mais cela ne signifie pas qu’une autre bataille entre Matt Murdock et Wilson Fisk est hors de question. Dans l’univers cinématographique Marvel, il y a eu des événements récents qui sont officiellement liés à Marvel’s casse-cou sur Netflix. Avant de continuer, sachez qu’il y a SPOILERS MAJEURS pour Oeil de faucon et Spider-Man : Pas de chemin à la maison jusqu’à l’avant.

Dans la finale de la saison de Oeil de faucon, Vincent D’Onofrio était de retour en tant que Kingpin, et l’acteur dit que c’est le « même gars » qu’il a interprété sur casse-cou. Pendant ce temps, Matt Murdock de Charlie Cox est également apparu récemment dans le MCU avec une apparition surprise dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Compte tenu de leur histoire, une autre confrontation entre Kingpin et Daredevil pourrait être intéressante si les personnages se rencontraient à nouveau à l’écran. Il reste à voir s’ils n’apparaîtront que dans des projets séparés ou si leur querelle sera un jour revisitée.

D’Onofrio a depuis abordé son retour au rôle de Kingpin dans une nouvelle interview avec TVLine. L’acteur a été interrogé sur une éventuelle réunion avec Charlie Cox dans le MCU, et pour sa part, D’Onofrio admet qu’il n’a pas trop réfléchi à l’idée. Même ainsi, une fois la question posée, l’acteur a également déclaré qu’il « adorerait » que cela se produise, et nous sommes sûrs que les fans le feraient également. Il ne dit jamais jamais parce que son récent retour en Oeil de faucon lui a fait comprendre que tout est possible.

« J’adorerais ça. Cela ne m’a pas beaucoup traversé l’esprit; je me suis en quelque sorte éloigné de Casse-cou. Pendant un moment, j’ai pensé que ça pourrait revenir, mais ça fait des années maintenant. j’ai renoncé à ça [possibility]. Mais je ne savais pas que j’allais recevoir un appel de [Marvel Studios chief] Kévin [Feige], soit, donc tout est à gagner. Je n’avais aucune idée que je ferais Oeil de faucon. «

Dans tous les cas, D’Onofrio est clairement prêt à en faire plus dans le MCU en tant que Kingpin s’il y a de la place pour le supervillain dans d’autres histoires. Il a une courte liste de souhaits d’autres personnages qu’il aimerait voir Kingpin rencontrer en fonction de son histoire de bande dessinée. Cela inclut Daredevil, mais le Punisher et Spider-Man sont également là-haut. Mis à part les querelles potentielles avec les super-héros, D’Onofrio veut également voir davantage la relation de Kingpin avec Maya explorée dans le prochain Écho série dérivée.





« Dans les bandes dessinées, c’était Punisher, Spider-Man et Daredevil. Ce serait cool. [Exploring] la relation avec Maya serait cool. C’était en fait l’une des choses quand j’ai fait des recherches casse-cou dont je me souvenais comme l’une de mes courses préférées, quand il l’a prise sous son aile.

Tom Holland a également déclaré qu’il aimerait voir son Spider-Man affronter Kingpin dans un autre film. Il y a des plans provisoires pour que Holland revienne dans une autre trilogie de films Spidey, donc avec Holland et D’Onofrio intéressés par un match de Kingpin, cela pourrait peut-être arriver. Vous pouvez assister au retour de Vincent D’Onofrio un Kingpin dans Oeil de faucon, maintenant diffusé en intégralité sur Disney+.





