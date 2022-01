Vincent D’Onofrio veut affronter Spider-Man de Tom Holland

Vincent D’Onofrio aimerait que The Kingpin affronte Peter Parker de Tom Holland dans un quatrième Homme araignée film et pense (à juste titre) que tout le monde veut le voir aussi. Après son retour extrêmement agréable dans la mêlée Marvel dans la récente série Disney +, Oeil de fauconD’Onofrio a discuté de son rôle de super-vilain dans le Sarah O’Connell Show, et espère que Wilson Fisk sera ramené pour plus, l’acteur pensant que ce serait « vraiment amusant » de combattre le sympathique quartier Spider-Man.

« [I’d like to interact with] tous. Je veux dire, il est évident que Punisher, Daredevil et Spider-Man sont ceux auxquels mon personnage est lié dans les bandes dessinées. Mais il y a beaucoup de place pour les autres, je ne peux qu’espérer que cela se produise. Mais je veux dire, Spider-Man définitivement. Je pense que ce serait vraiment très amusant. Je le veux autant que tout le monde, alors nous verrons.

Le Kingpin s’est souvent heurté à Spider-Man dans les pages de Marvel Comics, les fans souhaitant voir la paire lancer des poings depuis un certain temps sur grand écran. Grâce à son travail stellaire dans le superbe Casse-cou série, Vincent D’Onofrio a maintenant été introduit dans l’univers cinématographique Marvel grâce à Oeil de faucon … bien que son sort à la fin de la série soit resté plutôt ambigu.

En supposant que Kingpin a survécu aux événements de Oeil de faucon, et il a certainement le pouvoir aussi, D’Onofrio a de grands projets pour le personnage, estimant qu’il pourrait devenir le grand méchant du MCU. « Je suppose que cela dépend de Marvel, de Kevin et des scénaristes », a déclaré l’acteur. « Est-ce que je pense qu’il est capable d’être le gars qui est derrière tout ? Dans mon esprit, il l’a toujours été… explorez à quel point Fisk est intéressant. »

Marvel n’a pas encore révélé ses plans pour Spider-Man 4





Bandes dessinées Marvel

Depuis sa sortie, Spider-Man : Pas de retour à la maison est non seulement devenu l’un des épisodes les plus réussis de Marvel Studios, mais aussi l’un des films les plus réussis de tous les temps. Un tel succès garantit pratiquement une quatrième sortie, et alors que Kevin Feige de Marvel Studios a confirmé des conversations avec Sony, nous ne savons pas encore si Tom Holland reviendra. Il semble également que Tom Holland ne le sache pas non plus.





« La réponse véridique, et j’ai fait toute une tournée de presse où tout ce que je fais, c’est mentir. La vérité est que, et vous n’allez pas aimer la vérité, je ne connais pas la réponse à cette question », a déclaré Holland. lorsqu’on lui a demandé s’il s’habillerait à nouveau. « Ce film pour moi était aussi spécial qu’une expérience pourrait jamais l’être. Partager l’écran avec ces gars-là. Jouer à Spider-Man pourrait être une expérience assez aliénante parce que, vous savez, nous sommes les trois seuls mecs qui l’ont fait. Donc, partager ça avec vous deux, ça a été une expérience tellement merveilleuse, dont j’ai des souvenirs tellement incroyables. Je ne sais pas, il y a une partie de moi qui a l’impression que c’est le moment parfait sauter du bâtiment et se balancer au coucher du soleil et laisser le prochain jeune enfant chanceux entrer pour enfiler le costume, ou je pourrais, je ne sais pas, acheter une nouvelle maison et avoir besoin d’un chèque de paie et je serai de retour. «

Spider-Man : Pas de retour à la maison est sorti en décembre et est maintenant le sixième film le plus rentable de tous les temps.





