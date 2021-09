Vincent D’Onofrio taquine son retour en tant que pivot dans Hawkeye

Peu de temps après la sortie de la bande-annonce de Hawkeye, Vincent D’Onofrio a apparemment taquiné un retour en tant que Wilson Fisk dans la prochaine série Marvel. Pendant trois saisons, D’Onofrio a joué le super-vilain également connu sous le nom de Kingpin dans la série Netflix casse-cou. Rien n’indique si et quand il reprendra le rôle, mais c’est quelque chose que les fans de Marvel réclament depuis des années.

Minutes après le Oeil de faucon la bande-annonce est sortie, Vincent D’Onofrio a posté un poème bizarre sur un « chien à trois pattes ». Le tweet dit : « Le chien à trois pattes. Run’n, jump’n et avec un incroyable cas de tortillements. Ce chien ne demande pas de pitié. Ce chien nous regarde. Il veut savoir ce qui va suivre. Tête inclinée dit. Où devons-nous aller, que devons-nous faire ? Pourquoi attendons-nous ? Je me dis. Ce chien a raison.

De nombreux fans ont pris cela comme une référence au golden retriever qui devient le nouveau meilleur ami de Hawkeye dans la série. Taquinant davantage qu’il s’agit d’une référence directe, D’Onofrio a aimé les tweets spéculant que cela signifie son retour en tant que Kingpin. L’un de ces tweets dit « THE KING RETURNS IN HAWKEYE », tandis qu’un autre observe: « Mf vient de publier un tweet 10 minutes après le Oeil de faucon sorties de bandes-annonces. »

D’Onofrio ajoute clairement de l’huile sur le feu avec les tweets qu’il aime. Il est tout aussi possible qu’il ne soit pas impliqué dans la série et qu’il s’amuse simplement avec les fans en générant des spéculations. Dans tous les cas, compte tenu de la réponse de {FRb6KCI8JKtwek|+|Les fans de Marvel ayant eu vent des taquineries de l’acteur, beaucoup de gens seront déçus s’il manque de Kingpin à Hawkeye.

Face à Charlie Cox en tête, casse-cou en vedette D’Onofrio dépeignant de manière experte le live-action Wilson Fisk. Il a été nominé pour les prix du meilleur acteur dans un second rôle aux Saturn Awards et aux EWwy Awards pour sa performance. Les émissions Marvel sur Netflix ont été traitées comme des canons pour le MCU, bien que le casse-cou les personnages ne sont encore entrés dans aucun des nouveaux films ou émissions Marvel sur Disney +. D’Onofrio a déjà taquiné son désir de ramener Kingpin dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et cela semble également possible étant donné les rumeurs sur l’implication de Cox.

« Je ne pourrais jamais faire avec ce que l’acteur de la casse-cou le film l’a fait », a déclaré D’Onofrio à propos du rôle, via ComicBook.com. « Il était unique à lui-même et non, c’était comme une approche différente, complètement différente pour moi. Je n’ai pas pensé. La seule influence que j’ai eue de la bande dessinée était l’art qui m’attirait était Bill Sienkiewicz et David Mack, ces gars, ces deux artistes, je les ai contactés tous les deux et ils m’ont beaucoup aidé. Je leur ai demandé plus de leur art ou toute inspiration qu’ils pourraient me donner. Et ils m’ont donné beaucoup ces deux-là, j’en ai toujours. Je considère les amitiés avec ces deux artistes, je pense qu’ils sont incroyablement talentueux. Et si vous regardez leur art particulier dans les courses qu’ils ont faites, vous comprendrez comment ils ont influencé mon personnage. »

Oeil de faucon est développé pour Disney+ par Jonathan Igla. Avec Jeremy Renner reprenant son rôle de Clint Barton, la série met en vedette Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, la protégée de Barton qu’il s’entraîne pour devenir le nouveau Hawkeye. Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox sont également à l’affiche. Florence Pugh fera une apparition spéciale en tant que Yelena Belova.

Le temps nous dira si Wilson Fisk revient, mais les fans peuvent faire attention Oeil de faucon en première le 24 novembre 2021 sur Disney +. La série se composera de six épisodes, clôturant l’année le 29 décembre avec sa finale. Pendant ce temps, il existe déjà des plans pour une série dérivée mettant en vedette Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez, alias Echo.

Sujets : il de faucon