Il est difficile de dire si et quand nous verrons un jour Vincent D’Onofrio Remettez le costume dans le smoking blanc en tant que Wilson Fisk, mais le moment ne peut pas venir assez tôt si vous lui demandez. Pendant trois saisons sur la série à succès Netflix casse-cou, D’Onofrio a habilement joué le super-vilain également connu sous le nom de Kingpin. Les émissions Marvel sur Netflix seraient canoniques à l’univers cinématographique Marvel, mais pour l’instant, Kingpin n’a plus été vu dans le MCU depuis.

Certains fans pensent que cela va changer très bientôt. Il y a des rumeurs selon lesquelles Vincent D’Onofrio sera de retour en tant que Kingpin dans le prochain Oeil de faucon séries sur Disney+. L’acteur n’a alimenté cette spéculation que lorsqu’il a aimé certains messages sur Twitter suggérant que le personnage reviendrait dans la série. Il y a également eu des théories selon lesquelles Wilson Fisk pourrait apparaître dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison sinon dans Oeil de faucon.

Dans une nouvelle interview avec Screen Rant, Vincent D’Onofrio a laissé entendre qu’il était flatté par le soutien des fans à l’idée. Il ne laisse également aucun doute sur le fait qu’il est prêt à reprendre le rôle en mentionnant à quel point il veut « mal » jouer à nouveau Kingpin. L’acteur donne également ce qui peut être considéré comme un autre démenti qu’il est activement impliqué dans tous les projets en cours, cependant, en notant qu’il attend toujours le retour de l’appel. Comme le dit l’acteur :

« Je le prends comme un compliment. J’ai tellement envie de jouer à nouveau ce personnage. J’aime ce personnage. Je dois juste attendre que Marvel me le demande. Je pense qu’il est très clair que je le ferais, et les fans savent que je sauterait sur l’occasion de rejouer. J’ai juste besoin qu’on me le demande. »

Même si Vincent D’Onofrio n’est impliqué dans aucun projet en cours de Marvel Studios, l’acteur peut toujours avoir du mal à faire croire à ses fans. D’autres acteurs dont on parle de gros retours dans le MCU ont également été cohérents avec leurs démentis, mais cela n’a pas fait grand-chose pour étouffer les rumeurs. Andrew Garfield a catégoriquement démenti les rumeurs selon lesquelles il apparaîtrait dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais il est largement admis qu’il en fait partie. D’Onofrio casse-cou La co-star Charlie Cox a également démenti des rumeurs similaires.

« Ma réponse est sans commentaire ; je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais vraiment pas », a déclaré Cox à Forbes, continuant de nier son implication. « S’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances. Les gens de haut niveau chez Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou qu’ils entendent ce que je dis ou bla, bla , bla… peut-être que ça l’influence. Je ne sais pas, je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je me sens très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix à propos de leur envie que je revienne et peut-être qu’à l’avenir cela pourrait arriver, et ce serait formidable. Qui sait ? Nous verrons.

Charlie Cox a également déclaré qu’il espérait voir Jon Bernthal et Krysten Ritter revenir en tant que The Punisher et Jessica Jones, respectivement. Ces deux acteurs ont également déclaré qu’ils seraient heureux de revoir ces rôles. Avec autant de talent des émissions Netflix Marvel impatientes de revenir, cela semble n’être qu’une question de temps. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.

Sujets : casse-cou