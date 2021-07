Vincent D’Onofrio reviendra-t-il en tant que pivot dans Hawkeye ?

Une rumeur nouvellement apparue aura certainement des fans de l’itération de Vincent D’Onofrio de casse-cou le méchant The Kingpin excité, car il est maintenant rapporté que l’acteur revêtira à nouveau le costume blanc du suzerain criminel dans la prochaine série Disney + de Marvel, Oeil de faucon. Il y a eu des spéculations en cours depuis un certain temps que le Kingpin de D’Onofrio sera intégré dans le MCU dans une certaine mesure, et l’amener dans le super-héroïque au niveau de la rue de Clint Barton de Jeremy Renner aurait certainement du sens.

« Nous sommes ravis de révéler que, selon nos sources vérifiées, Vincent’s Kingpin va faire ses débuts en MCU à Hawkeye cette année », affirment les rumeurs. « La source a indiqué que Daredevil était également censé faire ses débuts MCU dans Hawkeye aux côtés de son rôle dans Spider-Man: No Way Home, mais la programmation pour Hawkeye n’a pas fonctionné. Kingpin comblera plutôt ce vide. «

Le rapport poursuit également l’idée que Daredevil de Charlie Cox figurera dans la prochaine suite de Marvel. Spider-Man : Pas de chemin à la maison, affirmant que l’idée initiale était de faire apparaître L’Homme sans peur aux côtés de Clint Barton sur Disney+. « La source avec laquelle nous avons communiqué a également laissé entendre que Hawkeye sera diffusé à peu près au même moment que Spider-Man: No Way Home sera dans les salles, car les deux projets MCU partagent certaines connexions », poursuit la rumeur. « Cela correspond aux informations vérifiées précédentes que nous avons reçues et qui suggèrent une sortie en octobre pour Mme Marvel et une sortie en novembre pour Hawkeye. »

Oeil de faucon présentera également au public Echo, un personnage qui sera ensuite en tête d’affiche de sa propre série dérivée, dans laquelle apparemment The Kingpin figurera également; « Avec Fisk apparaissant dans Hawkeye cette année, nous supposons qu’il reprendra le rôle dans Echo, avec Daredevil. »

Il a été récemment confirmé via Victoria Alonso, vice-présidente exécutive de la production cinématographique aux studios Marvel, que Hawkeye tomberait plus tard cette année. Tout en discutant des séries acclamées qui étaient jusqu’à présent disponibles sur Disney +, Alonso a noté que voici « quelques autres émissions » qui sortiront avant la fin de l’année, y compris les aventures en solo de Hawkeye. Avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, Hawkeye se concentrera sur la relation entre Clint Barton et Kate Bishop, le premier prenant la seconde sous son aile afin de transmettre l’héritage de Hawkeye.

Vincent D’Onofrio pendant ce temps, il était aussi impatient de voir son retour que Wilson Fisk AKA The Kingpin que les fans de Marvel, l’acteur lui-même ayant répondu aux rumeurs antérieures sur le retour du personnage dans le passé. Répondant à un article sur son point de vue sur le personnage et s’il reviendra, D’Onofrio a déclaré: « Vous sous-estimez @marvel’s Fisk. Ne sous-estimez jamais un méchant motivé par sa vie intérieure … vous savez qu’au fond de votre cœur, tout peut arriver. »

D’Onofrio a également déclaré qu’il aimerait faire revivre le personnage dans un Joker-style film autonome. « Je pense qu’il y a plus à voir avec lui, mais on ne sait jamais », a-t-il déclaré dans une récente interview. « Parce que quand je pense à Marvel, je pense à tant d’histoires, c’est comme si vous pensiez à DC, c’est la même chose. Il y a tellement d’histoires. Je ne peux pas imaginer être dans cette chaise à essayer de déterminer lesquelles sont les ceux à dire ensuite. Et c’est comme ça que je le vois, en tant que personne créative. Je le vois beaucoup plus grand que juste ma part. Je le vois juste comme ces énormes opportunités. » Pour l’instant, assumer Oeil de faucon sera, espérons-le, suffisant pour le satisfaire. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de la page r/MarvelStudiosSpoilers sur Reddit.

Sujets : Hawkeye, Daredevil