Vincent D’Onofrio Hypes Hawkeye Series : « Ça va être amusant »

Avant la première de Oeil de faucon sur Disney + ce mois-ci, l’acteur de Kingpin Vincent D’Onofrio semble s’amuser avec les rumeurs selon lesquelles il apparaîtra dans la série. Il a déjà été rapporté que D’Onofrio pourrait apparaître sur Hawkeye pour reprendre son rôle de Wilson Fisk, alias le super-vilain Kingpin. L’acteur a depuis nié son implication, mais comme c’est le cas avec Andrew Garfield insistant sur le fait qu’il n’est pas dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les gens sont toujours convaincus du contraire.

Il n’y a aucune confirmation pour le moment que Kingpin sera en Oeil de faucon, mais même au courant des rumeurs, D’Onofrio a mis en avant le nouveau spectacle d’une manière intéressante. Tweeter un Oeil de faucon bande-annonce, l’acteur a simplement écrit: « Ça va être amusant. J’adore ces séries Marvel. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il y a deux ou trois façons différentes de prendre cela, et quelque chose me dit que D’Onofrio voulait que le tweet se présente de cette façon. Maintenant, certainement, D’Onofrio pourrait vouloir dire que Oeil de faucon va être amusant à regarder en tant que fan avec le reste d’entre nous et prend juste un moment pour aider à mettre en place le spectacle en tant que membre de la famille Marvel. Compte tenu de son thème de vacances, vous ne pouvez pas vraiment affirmer que la série n’a pas l’air « amusante ».

Cela dit, Vincent D’Onofrio doit savoir que certains fans de Marvel interpréteront ce tweet d’une autre manière. S’il est secrètement dans la série, l’acteur pourrait faire allusion au plaisir qu’il a eu à reprendre le rôle, ainsi qu’à la réaction qu’il s’attend à ce que l’apparition spéciale suscite des fans. C’est aussi une chose intéressante à dire car il a été récemment annoncé qu’Alaqua Cox jouerait dans son propre rôle. Écho série dérivée après sa première apparition sur Oeil de faucon, qui a ramené l’attention sur les rumeurs de Kingpin. Dans les bandes dessinées, Kingpin est le père adoptif d’Echo.

D’Onofrio a été interrogé sur les rumeurs dans une interview avec Screen Rant. Il a dit au point de vente qu’il n’était pas dans Oeil de faucon, jurant qu’il n’était pas prévu pour le moment de le faire participer à la série ou à tout autre projet Marvel. Certains fans croiront que d’autres non, mais dans tous les cas, l’acteur indique clairement à quel point il serait ravi de revoir ce rôle, si cela devait arriver bientôt (si ce n’est pas déjà fait).

« Je prends [the fan excitement over the rumors] en guise de compliment », a déclaré D’Onofrio. « Je veux tellement jouer à nouveau ce personnage. J’adore ce personnage. Je dois juste attendre que Marvel me le demande. Je pense que c’est très clair que je le ferais, et les fans savent que je sauterais sur l’occasion de rejouer. J’ai juste besoin qu’on me le demande. »

Oeil de faucon est sur le point de commencer à diffuser sur Disney + le 24 novembre. Pendant ce temps, les rumeurs se réchauffent selon lesquelles D’Onofrio casse-cou la co-star Charlie Cox est également sur le point d’apparaître sous le nom de Charlie Cox dans un autre projet de MCU. Il y a de fortes rumeurs qu’il apparaîtra dans la suite attendue Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et de nombreux fans pensent qu’il pourrait également jouer un rôle dans le prochain elle-hulk séries sur Disney+. Nous devrons tous attendre et voir ce qui se passe.





Jason Statham contre Iko Uwais Fight taquiné dans la nouvelle vidéo de The Expendables 4 Plusieurs vidéos du tournage de The Expendables 4 mettent l’accent sur le mercenaire brandissant un couteau de Jason Statham.

Lire la suite





A propos de l’auteur