Vincent D’Onofrio exhorte les fans à signer la pétition #SaveDaredevil alors que Marvel reprend ses droits

Les droits de Daredevil de Marvel reviendra à Marvel dans quelques jours. Dans cet esprit, l’acteur de Kingpin Vincent D’Onofrio a exhorté les fans à affluer et à signer la pétition #SaveDaredevil, qui demande à Disney de relancer Daredevil pour une quatrième saison bien méritée une fois qu’il est légalement en mesure de le faire.

Hier, le défenseur de #SaveDaredevil, TJ Garvey, s’est adressé aux médias sociaux pour demander des signatures pour la cause en disant: « Nous avons quatre jours avant la fin du moratoire de deux ans. Avez-vous signé la pétition? Nous sommes à 370 369 signatures et nous comptons », comme ainsi que le marquage de Marvel Studios, Marvel Entertainment, Hulu et Marvel Studios Président / Directeur de la création de Marvel Entertainment Kevin Feige. Vincent D’Onofrio lui-même a alors répondu, appelant les fans à «Signez ce peuple, pour Save Daredevil».

Les fans de la série Netflix centrée sur L’homme sans cher ont été déçus lorsqu’il a été annoncé que le service de streaming avait décidé de ne pas continuer la série phare pour une quatrième aventure, beaucoup espérant toujours que la série reviendra avec le casting original. Suite à une troisième saison très bien accueillie, l’annulation de Daredevil a laissé les fans et les membres de la distribution stupéfaits. La série s’est terminée avec notre héros Matt Murdock, l’avocat aveugle battant le méchant Kingpin pour le soumettre. Avec le gangster tyrannique de retour derrière les barreaux et Matt acceptant de travailler à nouveau aux côtés de ses amis Foggy et Karen, le dernier plan révèle que le supervillain nouvellement introduit Bullseye est vivant et prêt à faire des ravages à nouveau. De toute évidence, il y a beaucoup plus d’histoire à raconter.

D’Onofrio a répondu aux rumeurs de son retour dans le passé, affirmant qu’il ne savait toujours pas si sa version du méchant de la bande dessinée The Kingpin sera jamais ramenée. Répondant à un article sur son interprétation du personnage et sur son retour, D’Onofrio a déclaré: « Vous sous-estimez le Fisk de @ marvel. Ne sous-estimez jamais un méchant motivé par sa vie intérieure … vous savez qu’au fond de votre cœur tout peut se produire. » Bien que cela semble assez optimiste, l’acteur a poursuivi en disant: « Qui sait si Fisk reviendra? Je ne sais vraiment rien? »

Bien qu’il espère peut-être revenir à Daredevil avec le reste de la distribution,

D’Onofrio a également déclaré qu’il adorerait faire revivre le personnage dans un film autonome de style Joker. « Je pense qu’il y a plus à voir avec lui, mais on ne sait jamais », a-t-il déclaré dans une récente interview. « Parce que quand je pense à Marvel, je pense à tant de scénarios, c’est comme si vous pensiez à DC, c’est la même chose. Il y a tellement d’histoires. Je ne peux pas imaginer être sur cette chaise en essayant de déterminer lesquelles sont les ceux à raconter ensuite. Et c’est comme ça que je vois les choses, en tant que personne créative. Je le vois bien plus que mon rôle. Je le vois simplement comme ces énormes opportunités. «

En raison de l’accord de Marvel avec Netflix, ils n’ont pas été en mesure d’inclure des personnages tels que Daredevil et Le punisseur dans l’une de leurs émissions ou films récents. Mais, les droits du premier étant tous prêts à revenir à Marvel dans quelques jours seulement, nous pourrions bientôt voir The Man Without Fear rejoindre le reste du MCU à l’écran. Bon sang, si la pétition gagne assez de force, on pourrait même voir Vincent D’Onofrio se jeter avec Tom Holland Homme araignée. Cela nous vient de Compte Twitter officiel de Vincent D’Onofrio, et vous pouvez signer la pétition #SaveDaredevil sur change.org.

Sujets: Daredevil, Netflix, Disney, Streaming