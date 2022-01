Vincent D’Onofrio dit que « personne » ne peut battre Kingpin, pas même Thanos

L’acteur de Wilson Fisk, Vincent D’Onofrio, a récemment pesé sur qui gagnerait dans un combat entre Kingpin et Thanos. Avec les Netflix casse-cou l’entrée du cerveau criminel dans l’univers cinématographique Marvel dans Oeil de faucon, plusieurs fans posent à nouveau la question séculaire de « qui gagnerait dans un combat » dans une impasse hypothétique entre Kingpin et certains des autres grands méchants de la franchise, en particulier le Mad Titan lui-même. Dans une interview avec Comicbook.com Nation de la bande dessinée podcast, D’Onofrio a eu l’occasion d’aborder les théories des fans sur la victoire de Kingpin ou Thanos. Sans surprise, l’acteur de Kingpin parie sur lui-même.

Au cours des 20 dernières années, Marvel Studios a construit l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma, mais avec le claquement de doigts d’un marchand d’armes réformé, alias Iron Man, Thanos s’est transformé en poussière et a laissé un vide de pouvoir dans le MCU qui attend être rempli. Certains fans pensent que Kingpin comblera ce vide, arguant que The Boss est assez fort pour éliminer le Mad Titan. Pour voir ce que D’Onofrio pense de ses chances de combler le vide de pouvoir laissé par Thanos, l’acteur de Wilson Fisk a été interrogé lors du podcast sur qui gagnerait entre Thanos et Kingpin dans un combat en cage sans armes ni aide.

En réponse, D’Onofrio a dit succinctement: « Je veux dire, il n’y a personne qui peut battre Fisk. Personne. »

C’est assez autoritaire, d’autant plus que Fisk de D’Onofrio a été abattu par sa fille adoptive Maya Lopez (Alaqua Cox) dans le Oeil de faucon final. Bien que si la prochaine Écho la série sur Disney + suit le scénario de Marvel Comics dans les années 1998 casse-cou #15 écrit par David Mack et dessiné par David Ross, Maya ne tue pas Kingpin; elle ne fait que l’aveugler. Ensuite, Echo quitte les États-Unis pour guérir de son traumatisme avant de rentrer chez elle pour continuer une partie d’échecs ratée avec son père adoptif avant d’abandonner définitivement Wilson Fisk.









D’Onofrio a joué Wilson Fisk dans les trois saisons de casse-cou. Mais après que Netflix a annulé la série en 2018, il n’était pas clair si l’acteur reviendrait un jour chez Marvel pour reprendre le rôle. Heureusement pour les fans, Wilson Fisk est revenu en Oeil de faucon sur Disney + en décembre 2021, confirmant D’Onofrio en tant que pivot du MCU. En plus de Charlie Cox dans le rôle de Daredevil dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, l’inclusion de Wilson Fisk dans Oeil de faucon rend plus probable le retour de certains des héros et méchants des émissions Netflix Marvel dans le MCU.

« Vous savez, j’ai appris récemment que quelques fans étaient très excités à ce sujet, ils commentaient la force que j’ai », a expliqué D’Onofrio. « Parce que je jette Kate [Bishop] autour et tout ça. Mais, j’ai complètement oublié. Je viens de voir un clip sur Twitter de moi et Charlie [Cox] se battre dans [Stephen] La première saison de DeKnight. De toute évidence, c’est un réalisateur incroyable. Il a aidé à développer le personnage de Wilson Fisk. »





« Il y a une scène que nous avons tournée dans une ruelle, dans une rue de Brooklyn, où je lance littéralement Daredevil (Charlie) dans les airs », a-t-il ajouté. « Comme, je le ramasse et le balance à 15 pieds dans une poubelle. Je le fais plusieurs fois dans ce combat. Ce n’est pas différent, ce n’est vraiment pas. Alors, je n’arrête pas de dire que c’est le même Fisk qui était dans DareDevil. C’est le même canon, mais les gens s’embrouillent. Je comprends. «





