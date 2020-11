Vince Vaughn explique la vidéo de lui-même et de Donald Trump assistant à un match de football

Vince Vaughn explique pourquoi il a été vu traîner avec Donald Trump lors d’un match de football universitaire.

Vince Vaughn dit qu’il n’est pas fan de Donald Trump, malgré une vidéo montrant les deux fraternisants lors d’un match de football universitaire plus tôt cette année. Vaughn a défendu son droit d’être cordial avec les personnes avec lesquelles il n’est pas d’accord. Kevin C. Cox / Getty Images «Au cours de ma carrière, j’ai rencontré beaucoup de politiciens avec qui j’ai toujours été cordial; J’ai rencontré Nancy Pelosi et je lui ai aussi été cordial », a-t-il déclaré au Los Angeles Times dans une interview plus tôt cette semaine. Il a ensuite expliqué comment il avait rencontré le stratège démocrate James Carville, qui avait fait une apparition Vieille école. «C’est la seule fois que je l’ai rencontré. Nous avons dit bonjour. Il était très agréable. Je ne suis pas entré dans les politiques. « «Je pense que les gens sont plus accusés que jamais de ces choses», poursuit-il. «Mais je ne pense pas que la plupart des gens prennent ces choses aussi au sérieux que le petit pourcentage qui en fait du bruit. J’ai été élevé avec l’idée que vous pouviez avoir des goûts et des croyances différents et que vous devriez respecter et défendre cela chez les autres, pas le crier. Les personnes avec lesquelles vous êtes le plus en désaccord, vous devez défendre leur droit de le faire. D’autres célébrités ont fait face à la controverse pour s’associer à des politiciens polarisants. Ellen DeGeneres, par exemple, fait face à des critiques pour avoir assisté à un match des Cowboys avec George W. Bush. [Via]