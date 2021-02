Vince Vaughn a coaché ​​ses co-stars adolescentes sur la façon de jouer son personnage bizarre

Vince Vaughn a des décennies d’expérience en jouant divers rôles dans des films. Pourtant, il a été confronté à un défi unique l’année dernière Bizarre, où l’acteur devait incarner une jeune adolescente nommée Millie qui est piégée dans le corps d’un homme géant d’âge moyen. Celeste O’Connor, qui jouait le rôle de l’amie de Millies, a révélé dans une récente interview que Vaughn la consultait souvent ainsi que ses autres jeunes co-stars sur la façon de jouer un adolescent.

«C’était incroyable de pouvoir travailler avec [Vince Vaughn] et apprenez de lui comme quelqu’un qui est si talentueux et si respecté, surtout en termes de comédie, parce que je n’avais jamais fait de comédie auparavant. J’ai donc l’impression d’avoir tellement appris de lui, et aussi il était très ouvert avec nous et réceptif avec tous les jeunes. C’était donc vraiment agréable de pouvoir apprendre de lui, et aussi que j’avais l’impression qu’il apprenait de nous, car il y avait beaucoup de fois où nous aimions l’improvisation, et pour Vince d’être comme, « Oh, quoi dirait un adolescent ici? » Je me souviens – je pense qu’ils ont mis ça dans le film – les hashtags! Quand il était dans la voiture, en disant «#stressé, #excité», c’était quelque chose où nous nous sommes améliorés et nous avons en quelque sorte rebondi les idées. C’était donc vraiment, vraiment incroyable de pouvoir travailler avec lui. «