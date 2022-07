Vince Gilligan révèle quand Walt et Jesse reviennent dans Better Call Saul

Le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, a taquiné l’arrivée de Walter White et Jesse Pinkman dans Better Call Saul.

Il ne reste que trois épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saulet tandis que Bryan Cranston et Aaron Paul sont confirmés pour revenir en tant que Breaking Bad personnages Walter White et Jesse Pinkman, les deux ne sont pas encore apparus dans la série préquelle. Tout au long de Tu ferais mieux d’appeler Sauldiverses personnalités du Breaking Bad l’univers se présenterait pour des apparitions spéciales. Peut-être le Tu ferais mieux d’appeler Saul L’équipe créative avait conservé ces camées jusqu’à la fin pour aider à conclure la série avec un coup beaucoup plus grand.

En tout cas, certains fans ont hâte de revoir Walt et Jesse après dix épisodes sans même une seule apparition de l’un ou l’autre. La bonne nouvelle pour eux est qu’il ne faudra pas beaucoup de temps avant que les cuisiniers de méthamphétamine les plus appréciés de la culture pop ne reviennent sur le petit écran. Par EW, Tu ferais mieux d’appeler Saul co-créateur Vince Gilligan était présent à Albuquerque pour le récent dévoilement des statues de Walt et Jesse qui ont été érigées dans la ville vendredi. Il a taquiné que la paire serait de retour dans l’épisode de lundi soir, qui n’est pas si par hasard intitulé « Breaking Bad ».

« Alerte spoiler, tout le monde. Vous l’entendez en premier ; personne d’autre ne le sait encore. Ce lundi soir, s’il vous arrive de regarder le réseau AMC – et grâce à eux aussi – vous pourriez voir ces deux-là sur le Suivant Tu ferais mieux d’appeler Saul. »

Si Walt et Jesse sont de retour dans le prochain épisode, il est parfaitement logique de l’intituler « Breaking Bad ». Cela remonte au moment où Bob Odenkirk a fait ses débuts en tant que personnage de Saul Goodman dans la deuxième saison de Breaking Bad dans un épisode intitulé « Better Call Saul ». Bien sûr, le titre de l’épisode à lui seul suggérait fortement que Walt et / ou Jesse apparaîtraient, mais les derniers commentaires de Gilligan semblent être une confirmation.

Dans les épisodes précédents de la sixième et dernière saison, l’essentiel de la Tu ferais mieux d’appeler Saul les scénarios ont été assez bien emballés. La prochaine étape consiste à connecter la préquelle à sa série parente, et avec l’arrivée de Walt et Jesse, cela peut signifier que nous aurons quelques scènes se déroulant dans le Breaking Bad chronologie. Suite à cela, les fans attendent également de voir si Kim Wexler (Rhea Seehorn) réapparaît dans la vie de Jimmy McGill ainsi que ce qu’il adviendra finalement de Jimmy, alias Gene, après le braquage du grand magasin lors de l’émission de la semaine dernière.





Nouveaux épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul arrivent le lundi soir sur AMC et AMC+.