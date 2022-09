Vince Gilligan retrouve Rhea Seehorn pour la prochaine série et décroche une commande 2 saisons sur Apple TV +

Breaking Bad créateur Vince Gilligan ne lâche pas l’actrice acclamée Rhéa Seehorn. Après le succès de Breaking BadGilligan a ensuite co-créé la série préquelle à succès Tu ferais mieux d’appeler Saul aux côtés de Peter Gould. L’émission a présenté Seehorn sous le nom de Kim Wexler, un personnage qui est devenu un favori des fans de bonne foi au cours de six saisons. Aux Primetime Emmy Awards, Seehorn avait été nominée pour un prix d’acteur pour son travail sur la dernière saison de l’émission.





Avec Tu ferais mieux d’appeler Saul terminé, Gilligan a taquiné qu’il travaillait sur quelque chose de nouveau qui n’est pas défini dans le Breaking Bad univers. Mais rien ne l’empêche de recruter Seehorn pour l’aider dans son nouveau projet, comme le rapporte Variety. Peut-être compte tenu de son palmarès de succès, sa nouvelle série a déjà reçu une commande de deux saisons sur la plateforme de streaming Apple TV+. Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés, mais on dit que Seehorn jouera le personnage principal. Parce que c’est ne pas mis dans le Breaking Bad univers, elle ne joue pas Kim Wexler.

FILM VIDÉO DU JOUR

Gilligan est le seul créateur de cette nouvelle série avec Seehorn, qui ne voit pas encore son titre annoncé. Il est également producteur exécutif avec Jeff Frost et Diane Mercer, tandis que Jenn Carroll de la bannière High Bridge Productions de Gilligan produira. Sony Pictures TV est le studio derrière la série.





Rhea Seehorn jouera un personnage héroïque

AMC

Gilligan avait récemment taquiné qu’il voulait faire un nouveau spectacle qui suivrait un personnage qui était plus un héros épuré. Dans Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul, les histoires se concentraient principalement sur les anti-héros, et Gilligan veut faire quelque chose de différent en remontant à l’époque où les personnages principaux des émissions de télévision étaient des « bons gars » à l’ancienne. Il parlait clairement de ce projet car il dit maintenant dans une déclaration que Seehorn est la personne la plus héroïque à laquelle il pouvait penser, ce qui en fait un choix de casting parfait pour ce nouveau spectacle.

« Après quinze ans, j’ai pensé qu’il était temps de faire une pause dans l’écriture d’anti-héros… et qui est plus héroïque que la brillante Rhea Seehorn ? » Gilligan a déclaré. « Il était grand temps qu’elle ait sa propre émission, et je me sens chanceuse de pouvoir travailler dessus avec elle. Et quelle belle symétrie de retrouver Zack Van Amburg, Jamie Erlicht et Chris Parnell ! Jamie et Zack étaient les deux premières personnes à dire oui à Breaking Bad il y a toutes ces années. Ils ont construit une excellente équipe chez Apple, et mes merveilleux partenaires de longue date chez Sony Pictures Television et moi-même sommes ravis de faire affaire avec eux.

Seehorn n’est pas le seul Tu ferais mieux d’appeler Saul star d’avoir un rôle principal aligné pour une nouvelle émission de télévision. Bob Odenkirk et Giancarlo Esposito resteront tous les deux à AMC pour diriger également leurs propres nouvelles émissions. Pour Odenkirk, il jouera dans Homme hétéro, une comédie dramatique sur un homme qui devient le président improbable d’un collège mal financé en Pennsylvanie. Pendant ce temps, Esposito jouera dans Le conducteur en tant que chauffeur de taxi dont la vie est bouleversée lorsqu’il arrive à prendre un gangster dangereux pour le trajet de sa vie.