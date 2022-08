Vince Gilligan confirme s’il y aura plus de séries Breaking Bad après Better Call Saul

AMC

Vince Gilligan a parlé de projets possibles dans l’univers de Breaking Bad et a laissé une clarification importante pour les fans. Regardez ce qu’il a dit !

© Twitter @BetterCallSaulVince Gilligan confirme s’il y aura plus de séries Breaking Bad après Better Call Saul.

Vince Gilligan s’est imposé comme l’un des esprits les plus importants de la télévision ces dernières décennies, d’abord en créant Breaking Bad entre 2008 et 2013, puis doublé avec le spin-off Tu ferais mieux d’appeler Saul en collaboration avec Peter Gould. Cet univers touche à sa fin avec la préquelle qui présentera bientôt son dernier chapitre sur AMC et Netflix, mais il a déjà été révélé s’il y a des plans futurs pour la franchise.

Il a récemment été révélé que Gilligan aurait déjà un projet dramatique en tête, avec une idée complètement originale. Comme expliqué date limite, il y a beaucoup d’attentes pour sa prochaine production et elle devrait être révélée dans les prochaines semaines, car il y a au moins 9 sociétés de production et plateformes qui veulent l’embaucher. On dit qu’il sera à nouveau associé à Sony Pictures TV et que ce serait une sorte de La zone de crépuscule Oui Les fichiers X se concentrer sur les gens et explorer l’humanité.

+ Y aura-t-il plus de séries Breaking Bad ?

Breaking Bad est sans aucun doute l’une des meilleures séries de tous les temps, qui a déjà eu une suite avec le film Le chemin à propos de Jesse Pinkman, avec Aaron Paul. Dans ce sens, Tu ferais mieux d’appeler Saul il termine actuellement l’étape d’avant-spectacle avant l’apparition de Heinsenberg à Albuquerque, bien qu’il soit également montré dans la même ligne lors des derniers épisodes et dans celui après l’avocat. En ayant tout l’espace couvert, Vince Gilligan pense qu’il n’y aura plus d’émissions dérivées dans l’univers.

« Vous ne pouvez pas continuer à mettre tout votre argent dans Red 21. J’ai l’impression que nous l’avons probablement poussé en faisant un spin-off de Breaking Bad, mais je ne pourrais pas être plus heureux des résultats. »mentionné Gilligan dans une conversation avec date limite. Dans le même ordre d’idées, il a ajouté : « Ensuite, j’ai fait El Camino et j’en suis très fier aussi. Mais je pense que je commence à avoir l’impression que tu dois savoir quand quitter la fête, tu ne veux pas être le gars avec un abat-jour sur ton tête. ».

Compte tenu de cela, vince a précisé : « Je n’ai pas l’intention de faire quoi que ce soit d’autre pour le moment dans cet univers. Je sais que j’ai probablement donné la même réponse à la fin de Breaking Bad. Je dois me prouver que j’ai quelque chose d’autre en moi. Je suis pas un poney à un tour. » , C’est ce que j’attends ». D’autre part, peter gould a laissé un espoir aux fans: « Ne jamais dire jamais, qui sait comment nous nous sentirons dans quelques années ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂