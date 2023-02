Viña del Mar 2023 : qui sera au festival

Étoile+

La 62e édition du festival est sur le point d’avoir lieu et nous vous disons qui se produira.

© Alexandre FernándezAlejandro Fernández « El Potrillo » sera l’un des artistes de Viña del Mar

La 62ème édition du Festival International de Viña del Mar est sur le point d’être réalisée. nous vous disons qui se présentera pendant les concerts du 19 au 24 février.

Et c’est que récemment nous vous avons dit où voir le Festival Viña del Mar et, bien que nous ayons déjà parlé de l’affiche, de nouvelles célébrités internationales ont été incluses que vous aimerez sûrement voir.

+ Qui présentera à la 62ème édition de Viña del Mar ?

La pop et la musique urbaine seront les principaux ingrédients de cette édition, puisque parmi les artistes récemment rejoints figurent les Argentins TINI Stoessel et Emiliaainsi que le rappeur espagnol relais B.

Carol G. et Colombe maman sera présenté le 19 novembre. TINI sera en charge de l’ouverture lundi soir 20 février tandis que la fermeture, ce même jour, sera en charge de Emilie.

En outre, Alexandre Fernández et Les jaïvas sera présenté le 21 février tandis que fito paez et Relais B il 22 février. Christina Aguilera et Polyma côte ouest sera en charge de la nuit du jeudi 23 et Camille et Nicki-Nicole il vendredi 24.

En plus des chanteurs, les soirées d’humour du festival sont en charge des Chiliens Paméla Leiva, Diego Urrutia, Belén Mora, Rodrigo Villegas, Fabrice Copano et l’artiste argentin Laila Roth.

+ À quelle heure diffuser le festival Viña del Mar ?

