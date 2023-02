Viña del Mar 2023 : à quelle heure et comment regarder EN LIGNE le premier jour du festival

in

MUSIQUE

La 62e édition du Festival international de la chanson de Viña del Mar commence le dimanche 19 février. Passez en revue quand et où vous pouvez le voir de n’importe où en Amérique latine.

©GettyKarol G se produira au Festival international de la chanson de Viña del Mar.

Il Festival international de la chanson Viña del Mar est prêt à revenir avec les artistes les plus remarquables de l’année écoulée. Ainsi, des chiffres comme Christina Aguilera, Karol G, Camilo, TINI, Maná et Fito Páez sera présenté sur la scène chilienne dans le but de conquérir le public local. Comment pouvez-vous regarder la diffusion en direct du jour 1 ?

Est 62e édition aura lieu dans la ville de Viña del Mar du 19 au 24 février. Avec l’animation des présentateurs chilienss Luisa Godoy et Martín Cárcamoil y aura aussi des artistes qui apporteront leur humour au spectacle comme Rodrigo Villegas, Belén Mora, Pamela Leiva, Fabrizio Copano et la comédienne argentine Laila Roth.

De même, le jury du Festival Viña del Mar sera composé de l’acteur Gonzalo Valenzuelale journaliste Eduardo Fuentesle conducteur José Luis Repeningle locuteur Daniel Fuenzalidale batteur Juanita Parrala chanteuse Nicki-Nicole et l’artiste urbain Polyma côte ouest. Découvrez ci-dessous comment vous pouvez suivre les six nuits en streaming.

+ Viña del Mar 2023: comment diffuser le jour 1

La 62e édition du Festival international de la chanson de Viña del Mar peut être appréciée en direct à travers Star+ Amérique latine depuis n’importe quel appareil. Au Chili, l’événement sera également retransmis par Chaîne STAR sur la télévision payante et à travers les écrans des chaînes organisatrices.

+ Viña del Mar 2023: à quelle heure regarder le streaming le jour 1

Du dimanche 19 au 24 février, vous pourrez profiter du Festival international de la chanson Viña del Mar à Quinta Vergara via Star+. Dans les pays hispanophones d’Amérique latineseront diffusés en direct les six nuits à partir de 21h30.. De même, en guise de clôture, le 26 février sur STAR Channel sera présenté un spécial exclusif qui sera diffusé de 15h00 à 17h00.

+ Viña del Mar 2023: qui se présentera le jour 1

Comme d’habitude, le Festival international de la chanson de Viña del Mar aura la présence d’artistes internationaux. Dans ce sens, la grille commencera dimanche prochain le 19 avec les spectacles en direct de Karol G et Paloma Mami. Dans les prochains jours – que l’on peut voir sur Star+ – des invités musicaux de la stature de TINI, Alejandro Fernández, Los Jaivas, Fito Páez, Christina Aguilera, Polimá Westcoast, Camilo et Nicki Nicole monteront sur la scène chilienne.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?