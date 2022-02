Vin Diesel taquine un nouveau dialogue Groot avec les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Vidéo

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 avance à un rythme soutenu et cela signifie que Vin Diesel est de retour en studio pour enregistrer de nouvelles voix off pour le favori des fans, Groot. Comme tout le monde le sait maintenant, le personnage de Groot est bien connu pour n’avoir prononcé que les trois mots « Je suis Groot », mais cela ne signifie pas que Diesel a terminé son travail sur le personnage il y a des années. Il y a beaucoup de travail dans ces trois mots, avec des sentiments, des âges et plus encore différents, et Diesel travaille sur une autre version de l’arbre attachant.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ramènera l’équipe actuelle pour ce qui devrait être une dernière fois avec cette formation particulière. Cette équipe comprend Chris Pratt en tant que Star-Lord / Peter Quill, Zoe Saldana en tant que Gamora, Dave Bautista en tant que Drax, Karen Gillan en tant que Nebula, Pom Klementieff en tant que Mantis, Sean Gunn en tant que Kraglin, Bradley Cooper en tant que Rocket et, bien sûr, Vin Diesel. comme Groot. Nous devrons attendre et découvrir qui sera de retour dans le futur, mais d’après ce qui a été dit par le réalisateur James Gunn et d’autres, ce sera certainement une sortie émouvante.

Pour le moment cependant, Vin Diesel s’amuse définitivement à enregistrer ses nouvelles répliques pour Groot, et bien sûr, une fois de plus, nous pourrions voir une version plus ancienne du personnage que celle vue en dernier dans Avengers : Fin de partie. Commentant sa publication sur Instagram, Diesel a écrit : « Wow, du géant de fer à Groot. Béni et reconnaissant. Excellent travail tout le monde. Sachez que la famille va adorer ce que nous avons fait aujourd’hui pour l’univers Groot. »

Les Gardiens de la Galaxie seront l’un des groupes Marvel les plus utilisés dans la phase quatre







Bien qu’il y ait de nombreux indices que la course des Gardiens touche à sa fin, il y a plus que le troisième film solo à attendre dans les deux prochaines années. La prochaine fois que nous verrons une équipe de Gardiens, ce sera cet été à Thor : Amour et tonnerre. Depuis que le Dieu du Tonnerre a pris son envol avec les Gardiens à la fin de Avengers : Fin de partieil y avait des questions sur leur implication dans le quatrième film solo de Thor et pour l’instant nous ne savons toujours pas vraiment comment Quill et son groupe s’intégreront dans l’histoire.

Après leur passage en Thor : Amour et Tonnerre, il y aura le gardiens de la Galaxie Spécial vacances, qui devrait arriver juste avant Noël cette année et ouvrira la voie au troisième film l’été prochain. Quelque temps avant cela, Groot occupera le devant de la scène dans sa propre série animée dérivée, Je suis Groot, qui devrait également présenter des versions animées d’autres membres de l’équipe des Gardiens.

Comme tous les films et émissions à venir de Marvel Studios, les détails sont rares sur l’une de ces offres à venir, mais une chose est certaine, c’est que les fans des Gardiens vont se régaler alors qu’ils se dirigent vers leur plus grande année dans le cadre du MCU. .





