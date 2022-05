Vin Diesel taquine Riddick: Furya avec des images de storyboard

Depuis un bon moment maintenant, Vin Diesel annonce son retour en tant que Riddick dans un possible troisième Noir de terrain suite, mais le film semble n’avoir pas vraiment progressé au cours des huit dernières années depuis sa première mention. Cependant, avec le Rapide et furieux films se dirigeant vers leur conclusion dans les deux prochaines années, l’acteur est peut-être à la recherche de sa prochaine grande franchise sur laquelle se concentrer, et cela pourrait signifier Riddick 4 : Furya va maintenant aller de l’avant chez Universal. Pour augmenter ces chances, Diesel a partagé des storyboards du film qui voient le retour de son personnage principal anti-héros.

Noir de terrain est revenu en 2000 à un accueil mitigé, racontant l’histoire de Richard B. Riddick, un dangereux criminel qui est en route vers la prison lorsque le vaisseau spatial qui le transporte est heurté par une comète et est forcé de s’écraser sur une planète apparemment déserte. Comme vous vous en doutez, il n’y a rien de déserté à ce sujet, et bientôt des extraterrestres vicieux s’attaquent aux survivants et Riddick doit devenir un héros pour qu’ils survivent tous. Le film a rapporté 53 millions de dollars et le personnage de Riddick a suffisamment touché la corde sensible pour obtenir deux suites : 2004 Les Chroniques de Riddick et Riddick en 2013. Alors que les deux films se sont considérablement améliorés par rapport aux performances au box-office du film original, le quatrième film annoncé par la suite est tombé dans le noir et n’a été mentionné que dans de rares publications sur les réseaux sociaux par Diesel.

Un de ces messages est arrivé récemment, et plutôt que les commentaires habituels sur les idées et les réunions, cette fois, Diesel a fourni de nouvelles diapositives de storyboard mettant en vedette Riddick, avec des yeux brillants et une expression surprise. Pour ceux qui attendaient des nouvelles de la production, cela découle de la mise à jour de l’acteur en décembre lorsqu’il a annoncé qu’il avait eu une réunion productive avec Universal, et suggère fortement que les choses pourraient enfin avancer avec la suite.

Alors que les fans de Riddick attendent depuis longtemps un nouveau film dans cette franchise, Vin Diesel a été assez lié à d’autres grands films ces dernières années, et cela aurait pu être l’une des principales raisons des retards dans obtenir Ridick 4 du sol. Ayant sorti plusieurs films, et fréquemment appelé à donner sa voix dans l’univers cinématographique Marvel, Vin Diesel a également un rôle non divulgué dans le film de cette année Avatar : la voie de l’eau. Cependant, comme le héros d’action met son rôle dans le Saga rapide au lit, il peut maintenant trouver plus de temps pour retourner à Riddick.

En plus des films, Riddick a également été vu dans une série télévisée et une poignée de jeux vidéo, mais le nouveau film serait une suite directe du film de 2013 et devrait plonger dans les origines du personnage. Étant donné que Vin Diesel partageait activement des mises à jour dans la dernière partie de 2021, il ne faudra peut-être pas longtemps avant d’en savoir plus sur le dernier ajout à la franchise.





